7 gol atan ve harika oynayan Fenerbahçe'nin Gaziantep'te galibiyeti riske atan bir futbolla buluşacağını düşünmemiştim.Yapay bir baskı ve şişirme toplar. Eğer Lukoviç'in son dakikadaki muhteşem kurtarışı olmasa 2 puanın çöpe gitmesi işten bile değildi.Bazı pozisyonlar bir uyarı mektubudur belki de. Çünkü gökten düşen elmalar bazen çürük çıkar. Futbolun gönlünü alamayanlar da futbola borçlu çıkar.

Dzeko'nun sahadaki duruşunda da vuruşlarında da gariplik vardı, 'herhalde ayakkabısının altına beton yapışmış' dedim. Kaçırdığı penaltı da bunun kanıtıydı.Tadic her zamanki gibi ayağına yakışan topu adrese ulaştırmakta zorluk çekerken yaptığı kırmızı kartlık hareket bir ustaya hiç yakışmadı.Maçın kaderini İrfan Can Kahveci değiştirdi. Yanlışlarını saf dışı bırakıp, kendinde olanı açığa çıkarmak konusunda bu sezonun en özel adamı da İrfan Can Kahveci.

Icardi'den sonra Galatasaray'da birçok şeyin sihri gitmiş.Bu sezon transfer edilen yabancıların takımı sırtlama ihtimali de az. Mertens'in yaşını inkar eden mücadelesiyle, Barış Alper Yılmaz'ın "nerde olsa oynarım" özverisi onlarda yok.Yeteneklerini ortaya koymakla mücadele ruhuna sahip olmak için "önce aldığım paranın hakkını vermeliyim" duygusunun öne çıkması gerekiyor.

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy konuşuluyor. Temiz yüzlü yetenekli üstelik 18 yaşında.

Bu yaşında takımı sırtlama sorumluluğu alan gerçeğin adı; yetenek. O yetenek terbiyeyle birleştiğinde ortaya "geleceği parlak bir yıldız" çıkıyor. İki gözü iki Kartal üstelik "ayakları papyonlu" bir yıldız!

Yıllardır izliyoruz, gençlik ateşini yakmayanlar kulüplerin geleceğini yakar. Böyle özel gençlere de herkes gıptayla bakar!