gün edenler bir şehit evinde günün nasıl geçtiğini hisseder mi?Geceyi güneşe boyayan çocuklara boyacı mı denir hayal ustası mı?Bu kötüler dünyasında iyi insanların kazanma ihtimali kalmış mıdır?

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Beti benzi solmuş anaların içinden geçenleri okumak niye zordur?Onurlu yoksulların acıya katlanma kapasitesi her yıl artıyor diye fiyatların her gün "artması" zorunlu mudur?İnsanların yüreğinin götürdüğü yere gidebilmesi için kaç vesait gerekiyor?Heykellerden ziyade insanların yontulması gerekiyorsa var mı öyle sanatçı?Yeni bir yılın gelmesiyle insanlardaki umutların azalması arasındaki çelişkiyi hangi bilim adamı açıklar?

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Ödemesi gereken bedelleri başkalarına ödetenler neden alacaklı sayılır?Öfkesini kontrol edemeyen kabadayıların aynı zamanda dolandırıcı olması onların yasalar önünde korunmasına gerekçe midir Kötülüğe bu kadar itibar gösterilirken çocuklarımızı kazanmak kolay mıdır?60 yaşını geçen insanlar kesilmesi gereken ağaç muamelesine mi layıktır?İstinaf mahkemelerinin bekleme odası, müzik emekçilerinin haklarının hasıraltı edilmesinin yeni modası olabilir mi?

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Yılbaşı kartlarında bile kalmayan kar desenli kış masallarının insanların ciğerini yaktığını kim hesaplar?Kötülüğün aynasına bakıp saçlarını tarayanların, iyilik yapmak için sokaklarda insan arama ihtimali yüzde kaçtır?Başkalarının çocuklarının kanını emerek kendi çocuklarına lüks otomobil alan babaların yeni yılını namuslu biri kutlar mı?Tenceresi yemek kokan evlerle penceresi kırık evler arasındaki gerçeklerde bütün mesele kader midir yani?

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Çok zorlu bir hayatın içinden geçerken karşımıza çıkan zorlukları bizler yıkarken merdivenleri başkaları mı çıksın?Herkesin mesleğini şerefiyle yapması gereken bir dünyada şerefle bitirilmesi gereken en ağır ödev hayatsa, yeni yılda o hayattan esintiler görme umudumuz var mı?Saat gibi işlemesi gereken vicdanın dilini para sesi kestiyse kısa mı keselim?Bu bencil dünyada!

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Son sorum. Yılbaşı gecesi zenginlerin evine bilmem kaç kilo pirzola, biftek, bonfile düşecek de yoksulların evinde çocuklara bir tane bile köfte düşecek mi?

MUTLULUK TAKVİMİ

Aç insanı geri çevirme.

Çocuklara renkli çorap al.

Diş fırçanı yenile.

Vicdanının sesini dinle.

Sevdiklerine kartpostal at.



Sensiz gecelerin

Sabahı uzak

Gözlerim yollarda

Ben acındayım

Çoğalan hasretim

Azalan umut

Kaybolan bir ömrün

Yamacındayım



Kalbim söz dinlemiyor

Unutmaktan acizse

Alışamaz

Sensiz bu hasrete

Yangınımsın

Tabiri caizse



Aldığım nefes yarım

Kesildi can damarım

Söyle bana birtanem

Sensiz nasıl yaşarım

Hakkı YALÇIN



Acı gerçekler meşgul çalıyorsa insanlar korkularıyla konuşuyor demektir.



Sayın Ali Yerlikaya

İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya'nın uyuşturucuya karşı verdiği mücadeleyi hayranlıkla izliyorum ama İstanbul Bahçelievler'de yıllardır gençleri zehirleyen ve hala mahalleyi uyuşturucuya boğan torbacılar çetesi var.

Parklarda sokaklarda ve hatta evlere siparişlerde işlerini yürütüyorlar.

Uyuşturucuyu ıslak mendil ambalajlarının içinde satıyorlar. Bu çakalları yıllardır yazıyorum da kimse ilgilenmedi.

Sayın Ali Yerlikaya! Bu konudaki hassasiyetinizi bildiğim ve yıkılan gençleri gördüğüm için tek umudum sizsiniz!