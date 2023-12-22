ayakkabıların içine kum dolardı da türkü yaptılar.Spor ayakkabılara su dolardı da onlar için su geçirmez sprey yaptılar.Ölüler için klimalı tabut yaptılar.Her şey için bir şey yaptılar da sportmenliği reddeden adamları neden futbol kulüplerine başkan yaptılar?

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Kabak çiçeğini doldurup dolma yaptılar.İncir çekirdeğini doldurmayan laflarla peynir gemisi yaptılar."Böyle mi esecekti son günümde bu rüzgar" şarkısında bütün kuşları vefasız yaptılar.Yeri geldi sözde operasyon yaptılar.Peki paçasından çamur akan futbol ağalarını neden dokunulmaz yaptılar?

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Söğüt dalına yuva yapan mandaları türkü yaptılar. İti kopuğu eli silahlı dizilerde "delikanlı" yaptılar.Değerleri ayakta tutan nostaljiyi teknolojinin ayağının altına attılar.Bedava yemeği bulunca domuz gibi yiyenleri ekranlarda ünlü yaptılar.Peki gözlerinden cerahat fışkıran domuzları kulüplere nasıl kaptan yaptılar?

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Kızılcıklar olunca selelere doldurup türkü yaptılar. Kan kusup gizleyen insanlar için kızılcık şerbeti yaptılar. Çöplüklere ceninler bıraktılar, çocuklar için erketeye yattılar.Çakalların kravatına mahmuz taktılar, ödeyemediği borcu için parası çıkışmayan garibanları hapse attılar.Peki her kirli taşın altından çıkan mafya kılıklı teknik adamların yaptıklarını neden yanlarına bıraktılar?

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Müdür beyin yeşil kürkünden türkü yaptılar. Plastikten yoğurt kaymağı, boyanmış iç yağdan kıyma yaptılar.Kulüp başkanlarının ağzının içine düşen kişiliksiz adamları teknik direktör yaptılar.Menajerleri bir yılda zengin yaptılar.Sosyal medyada uyku hapı dağıttılar.Peki, helalinden mesleğinin gereklerini yerine getiren onurlu teknik adamları neden kenarda bıraktılar?

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Bayıra karşı yatmak isteyenler için türkü yaptılar, "tırmala beni kaşı beni" diyenleri de içine kattılar.Bütün kargaları kılavuz yaptılar.Çocuklarımızı birbirine düşürüp nefret çukurlarına attılar, futbolda alçaklığı yükselen değer yaptılar.Adalet masalıyla ganimete arka çıktılar, sonunda onuru ve haysiyeti futbolun kitabından çıkarttılar.Şimdi kendileri çalıp kendileri oynuyor ve marka değerinden bahsediyorlar.

***

Zarafetin yerlerde süründüğü bir düzende harcanan paralarla katledilen değerlerle futbolun marka değeri yükselmez.

Yüz kızartıcı suçların bile arkasında durulurken, arama motorlarında insanlığın hükmü yok sayılırken lütfen kayıtlara geçsin.

Dik durmak insanın omurgasıdır, marka değeri de adalettir asalettir!

Ve bu memlekette az bulunan bir şeydir!

MUTLULUK TAKVİMİ

Televizyonda seçici ol.

Çocuklara eldiven al.

Yeni yıl için kartpostal hazırla.



Başka tene bulaşmış

Kirli sabahların var

Senin boyunu aşmış

Büyük günahların var



Bir leke gibi kalsın

Alnında ihanetin

Mahşere dek sürecek



Bendeki bu nefretin

Koptuğu yerde bırak

Bu masal böyle bitsin

Bir zaman her şeyimdin

Artık hiçbir şeyimsin

Hakkı YALÇIN



Yiğidi öldürmeden hakkını vermek diye bir gerçeğimiz vardı da toz edildi.



Keşke!

Yatarken giymesi gerekenleri sahnede giyenlere yılbaşı gecesi milyonlar verenler, o parayı insanlık adına kullanabilseydi keşke.

Yeni moda sinema filmlerinde ağzımızı bozacağımıza, eski moda film seyircisi olarak kirli teknolojiyle aramızı bozsaydık keşke.

Bir zamanlar umutla beklediğimiz yılbaşı biletlerinin "bize de çıkabileceğine" inanabilseydik keşke!