bir anket yaptım. İkiz çocuklarınız olsa ve geceleyin evinize bir hırsız girse. Bebeklerden birini çalmak istese.Karşınızda at suratlı hırsızı görseniz bir anne olarak ne yapardınız?

***

Cevaplar sorgu istiyor!"Hoş geldiniz hırsız bey! Buyurun birisi sizin olsun, bizde nasılsa iki tane var deyip, hırsıza kahve yapardım.Hırsızla hiç muhatap olmadan, 'aman canım birini kurtardığıma şükredeyim' diyerek, hırsızın gitmesini beklerdim.Annelik duygumla çığlığı basar ve canım pahasına yavrumu kurtarırdım."

***

Gelelim meselenin baba kısmına.İkiz çocuklarınız olsa ve geceleyin eve bir hırsız girse. Siz uykuda olsanız, karınız gecenin bir yarısı çığlık atsa, uyansanız.Bir bebeğiniz karınızın elinde, diğer bebek hırsızın elinde olsa. Ve karınız elindeki tornavidayı size uzatsa, bir baba olarak ne yapardınız?

***

Babanın cevapları da size kalmış."Zaten ikisine zor bakıyorduk, birini al da git kardeşim diyerek, tornavidayı mutfağa koyardım.Sen beni bir bebek için katil etmek mi istiyorsun? diyerek karıma tokat atardım, tornavidayı camdan atardım.Bebeğimi kurtarmak için can havliyle gücümü de kullanırdım, elimdeki tornavidayı da.Odanın içinde yaralı olarak yatan hırsızın değil, korkularına yenik düşen bebeğimin başına koşardım ve polisi arardım."

***

Yukarıda yazdığım meselenin hiçbir olayla ve davayla ilgisi yoktur. Yoksa süren davalar üzerine yorum yapmak ne haddimize!Bunun adına "adaleti etkilemek" deniyor. Bedeli de mahkemelere sürüklenmekle tarafımızdan ödeniyor.

***

Yıllar önce sahte rakı imal edip 8 kişinin ölümüne sebep olanlara verilen cezayı az bulmuştum da yazdığım yazının karşılığında basın savcılığına ifade vermeye davet edilmiştim.Cevabım vardı elbet. "Kurduğum cümlelerde parantez içinde yaşıyorum, kendimi tırnak içine alıyorum beni buluyorlar. Ama uyuşturucu kaçakçıları, katiller, hırsızlar sokaklarda cirit atıyor onları bulamıyorlar." Noktayı koyarken çocukluğumdan kalan mirası da ortaya koymuştum."Saklambaç oynarken bile benim için yakalanmak saklanmaktan daha değerliydi."

***

O yüzden eve girecek hırsız konusundaki tepkiler benim için sadece merak.

Çünkü hırsızlar kapıda, şu sıralar da Noel Baba kılığındalar. Hatırlatırım!

MUTLULUK TAKVİMİ

Bugün bir insanı sevindir.

Hiçbir talih oyununa güvenme.

Çektiğin fotoğrafı duvara as.

Tebrik kartı at.



Kısa cümlelerle

Yaşarken seni

Uzun uzadıya

Düşündüm bitti

Zoruna gitmesin

Acı gerçekler

İkimizin bu aşka

Gücü yetmedi



Ayrılığın merhemi

Silip atmak canından

Allah'ım söküp alsın

Seni bu sol yanımdan



Karıştırma sayfaları

Yangın söner közden önce

Üzülmem mi sanıyorsun

Yürek ağlar gözden önce

Hakkı YALÇIN



İnsan elinin değdiği her yerde herkes talihine yansın ya da artık uyansın!



İlaç depoları!

Kanser hastası insanların ilaçlarını bile saklayan ve gelecek zamlardan yararlanmak isteyen eczanelerle ilaç depoları var.

Ölüm döşeğindeki insanları sömürecek kadar gözleri dönen insanların var olduğunu bilmek, bu ülkede insanlığın nereye gittiğinin resmidir.

Ne acıdır ki sağlık sektöründe bile vicdanlar para kutusu olmuş.

Ama ben yine de o eczaneler ve ilaç depolarını hesap vermeyecek kadar güçlü hale getiren sırrı öğrenmek istiyorum.

Birileri beni cevaplar mı?