EN savunmasız haldeyken hakeme yumruk atmak, yerdeki bir insanı tekmelemek önü alınmayan vahşetin temsil gücüdür. Alkışlanan sahneler de meselenin utancı. Bizler kaybettiğimiz güzellikleri kazanmak isteyen bir toplum değiliz artık.

O sahnelerde görüldüğü gibiyiz!

Sadece kendi duvarlarımıza değil, tüm dünyaya asıyoruz posterlerimizi.

Futbolun herkese yetecek kadar utancı var da mesele utanacak yüzü bulmakta.

Çünkü görüşlerdeki netlik de bozuldu düşüncelerdeki mertlik de.

***

Bu utanç verici sahneyi unutmamak gerekiyorsa, bu eyleme karışan insanlara ve kulübe unutamayacakları bir cezanın verilmesi haktır.

Bugünlere sebepsiz gelmedik! Bunlar bilinçaltına yüklenen şiddetin ve yayılan yozlaşmanın dışavurumudur.

Yıllarca vahşet tiyatrolarında başrol oynayan kabadayılara apoletleri kim taktı?

Kim alkışladı çirkinliklerini?

Sadece onların değil, gerginlikle beslenen yöneticilerin de eseridir bunlar.

Yumruk birlikte sıkılmıştır!

Namluya sürülen kurşun gibi.

***

Türkiye Futbol Federasyonu'nun lig maçlarını süresiz ertelemesi ve "dik duruşu" kendilerine yakışan bir tepkidir ama kulüp başkanları ve yöneticiler aynaya bakmadıkça böyle meselelerin önü hep açık kalacaktır.

Halil Umut Meler'in yürek burkan görüntüsü, ganimet peşinde koşan ve tribüne oynayan yöneticilerin beklentilerini karşılamış mıdır? Yıllardır izliyoruz, oynanmamış maçlardan önce bile hakemin gırtlağı ne kadar sıkılırsa tribüne oynamanın gücü o oranda artar!

Çığırtkanlığın modası asla geçmez!

Hakemlerin hatalarında "kelle" isteyenlerin kendi başarısızlıklarında koltuklarına yapışmalarındaki çelişki top listelerde hala 1 numara!

***

Futbol çocukların masalıydı bitirdiler.

İpini sahibine teslim eden kuklalar para ettikçe soytarılara gün doğdu.

Çocukların yıllardır izlemekten korktuğu zorbalar uzaktaymış gibi dursalar da hepsi evlerin içine kadar girdiler. Onların çocuklara ne kadar yakından saldırdıklarını göremeyenler şimdi gerçeği gördüler mi sanıyorsunuz? Bu ülkede zorbalık iltifata tabiidir! Hafızalar da itinayla silinir!

***

Dürüstlüğü ve mertliği reddeden bir zamanın içinden geçilirken, cehaletin ve kötülüğün saldırısı bir anlık kesintiden sonra bıraktığı yerden devam edecektir.

Onlar sadece cehaletin haracını değil çocukların geleceğini de yerken kimse sorgulamıyor; "böyle adamlarla nereye gidiliyor?" Nefrete itibar gösterenler için asıl tehlike;

"kaliteli insan sayısının artmasından endişe ediliyor!"

MUTLULUK TAKVİMİ

Anahtarı otomobilin üzerinde bırakma.

Bitki çayı iç.

Yeşilçam filmi izle.

Her ihtimale karşı maske tak.



Gözlerinde boş denizler

Her halinde benden izler

Yüreğin hasreti gizler

Acıları içtin oğul

Gün geldi sarardın soldun

İhanete karşı durdun

Sen sabrın ustası oldun

Sınıfını geçtin oğul

Gülün dikeninde yürek

Helal süt emmişsin demek

Sana emanet memleket

Ektiğimi biçtin oğul

Aşka serdin yüreğini

Bükemezler bileğini

Ölüm korkutmuyor seni

Sen beni de geçtin oğul

Hakkı YALÇIN



Yalanların midyesinden inci çıkaran sahtekarlar bu yılı da böyle tamamlayacak



Burcu Ünlü

Yeğenimin önerisiyle bir kitap

okudum. "Ben Yokmuşum Gibi" adını

taşıyan kitabın yazarı Burcu Ünlü. İlginç

bir kalem. İronide usta, cümlelerdeki

kıvraklık Burcu Ünlü'nün tek kitapla

kalmayacağının belgesi.

Kitap; "Yaz geldiği halde güneşi

göremeyen tüm evlere ve hevesi kırılmış

tüm çocukluklara" ithaf edilmiş.

Sevgi dolu bir kalemin "Ben

Yokmuşum Gibi" dediğine bakmayın,

paralı ilanlarla kitap satarak popüler

olanların çoğuna edebiyatı da zekayı da

varlığının adresi olarak gösterir.

Kitabı okuyunca hak vereceksiniz.