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Haberler Yazarlar HAKKI YALÇIN Kuraklık iklimi!
HAKKI YALÇIN

HAKKI YALÇIN

hakki.yalcin@takvim.com.tr
31 Ekim 2023, Salı

HABERİ
SESLİ DİNLE

Kuraklık iklimi!

DÜNYADA "sözde demokrasi" en çok Amerika'da bulunur.
Demokrasi filmleri kapalı gişe oynar, parası olanlar yasalarla çelik çomak oynar.
Yetkililere "sübyan kızları" pazarlayan Amerikalı iş insanının Trump'la kurduğu demokrasi köprüsünde herkesin ne mal olduğunu gördük.
Kapısını açarken polislerden 41 kurşun yiyerek öldürülen siyahi gencin katillerini koruyan "başkan demokrasisini" de gördük Amerika'nın yüzünü şeytan görsün!

***

Harvard Üniversitesi'nde yüzlerce öğrenci Gazze'deki katliam için İsrail'i protesto edip, Filistin'e destek veriyorlar.
Ama Amerika'daki "Yahudi lobisi" meseleye tepki gösteriyor, bildiriye imza atan protestocu öğrencilerin gelecekteki iş hayatına ambargo koyduruyorlar.
"Bunları şirketinizde çalıştırmayacaksınız!" Yani diyorlar ki; "parayı da biz yönetiriz insanların düşüncelerini de!"

***

Kötülüğün keşfi insanlığın tarihi kadar eskidir ama para bütün kötülükleri güçlendirmiş ve dünyanın en etkili silahı haline gelmiştir.
İnsanlığı küçük düşürenlerin "büyük devlet masalı" sadece paranın uşağı olmaktan, silahlardan ve sömürü düzeninden ibarettir.
Amerika dünyada lanetin başladığını belgeleyen siyasetin adıdır.
Biden'ın yüzünde insanlık için zerre kadar "çizgi" göremezsiniz çünkü yok!

***

Çocukluk yıllarımızda tanıdık Amerika'yı.
Kovboy filmlerinde bile Kızılderililerin tarafını tutarken, Amerika'nın devlet anlayışına ve siyasetçilerine karşı durduk.
Çocuklarımıza süt tozu, askerlerimize postal verirken karşılığında geleceğimizi alan Amerika'nın. O zamanlar bir radyomuz vardı, bizleri her şeyden haberdar etmeye yeterdi.
Yoksulluk ve sevda iklimiydi.

***

Gençliğimizde daha bir uyandık.
Amerika'nın verdiği süt tozlarını tuvalete döken çocuklar büyüyünce başkaldırdı, boyası eskimiş duvarlara "Kahrolsun Amerika" diye isyanlarını yazıp sokaklara taştılar.
Fırtınalı zamanlardı, bahçeleri tellerle çevirirdiler de o delikanlılar inadına gülleri koklamak için telleri aştılar.
Rüzgar ve gül iklimiydi.

***

O yıllarda Amerika'nın Ortadoğu'dan sorumlu ajanı Graham Fuller, ülkemizde gerekli ortamı çoktan hazırlamıştı.
Otel damlarından kurşunlar yağdırdılar insanların üzerine, Amerika'nın istediği darbe şartları "paşa paşa" oluşturuldu.
Sağcısıyla solcusuyla memleketini seven delikanlıları birbirlerine kırdırdılar.
Kan ve ölüm iklimiydi.

***

Ülkemizde olsun, dünyanın herhangi bir köşesinde olsun, şimdiki zamanda haksızlığa karşı duran insanları gördüğüm zaman, dünyadan umudumu kesmemem gerektiğini hissediyorum.
Ama Amerika'ya meydan okumaktan başka suçu olmayan ve bu ülkede sorgusuz sualsiz asılan delikanlıların hüznünü hala taşıyorum.
Kuraklık ikliminde!

MUTLULUK TAKVİMİ
70'li yılların sanatına göz at.
Diş fırçanı yenile.
İlaçları çocuklardan uzak tut.
Türk kahvesi iç.

Sen sevdam can dostum
Sen hayat sen umuttun
Belki de unuttun
Gittiğin yere yakış
Yaralım bu son bakış
Ben sözümü tuttum

Bakma öyle yüzüme
Bir gözlerine bir gidişine
Direnemez gözyaşım

Bugün iki kişiyi birden
Kaybediyorum
Can bildiğim aşkım
Ve en iyi arkadaşım
Hakkı YALÇIN

Ele verdiklerinden fazlasını gelecek zamana saklıyor; şimdiki zaman!

Cevapsız sorular!
Zenginin alacak davası mahkemelerde "şipşak" sonuçlanıyor da kıt kanaat yaşayan müzik emekçilerinin haklı davaları yıllarca sürüyor.
Kazanılmış davaların dosyaları İstinaf mahkemelerinin raflarında çürüyor.
Güçlünün hukuku yasaların üzerinde olduğu için mi? Emekçi insanların güçlünün karşısında hiçbir değeri olmadığı için mi?

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