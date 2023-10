tüccarı bir babanın 17 yaşındaki kızı ailesiyle birlikte televizyonda savaş görüntülerini izliyordu. Yediği önünde yemediği arkasında.Genç yaşında Louis Vuitton çantayı kapmıştı da içinden makyaj malzemelerini çıkarıp dudağına rujunu sürdükten sonra babasına sordu. "Hayat böyle güzelken insanlar neden savaşıyor baba?" Baba gülümsedi. "Bunlar olmalı kızım. Yoksa ne o yemekleri yiyebilirsin ne o çantaya sahip olabilirsin." "Anladım" dedi kız. "Kusura bakma babacım sorumu geri alıyorum!" O sırada 8 yaşındaki Filistinli kız çocuğu, saldırıda kırılan arkası kuşlu aynasındaki kuşun kanatlarını yapıştırmaya çalışıyordu.

***

Bir yerde mutluluklar saçar hayat.Bir yerde hüngür hüngür ağlatır.Kendilerini hayatın birinci sınıf yolcuları gibi görenlere bütün yollar açıktır, sahipsiz çocuklara bütün yollar kapalı.Birinin canından başka davası yoktur, diğerinin ne derdi vardır ne tasası!Hayatın nöbet listelerinden adı silinen çocuklarla, silah tüccarlarının çocukları bir gün karşı karşıya gelecektir. Bu da hayatın yasası!

***

İnsanlık her zaman bir sınavdan geçer, bu sınavın sonuçları gönlümüze göre olmalıdır çıkarlarımıza göre değil. Buna vicdan denir.Kötü günler bütün toplumların merhamet sınavı, her türlü şartta direnen insanların da yaşama sanatıdır.Filistinli o kız çocuğunu koca bir duvara tırmanırken bulacaklar belki.Korkusunu bastıran açlığı ve cebindeki kuşlu aynasıyla!Sessiz çığlıkları yankılanırken kaç yaş birden büyüyecektir kim bilir.

***

Çay kaşığı kadar yerdeki bir avuç Filistinli için uçak gemilerini kaldıracak kadar alçalan devletlerin bu dünyada yatacak yeri yok.Gazze'nin Filistinli insanlardan tamamen arındırılması üzerine yazılan bu kirli senaryonun arkası da sağlam. Orayı turizm ve kumar merkezi yapmak.Merak etmeyin bizim sonradan görmelerimiz kumar makinelerine koşarak gider.Sokaktaki sefil çocuklara bile yolun üzerindeki taşa bakar gibi bakanlar için hafızalar saniyede silinir.Sosyal medya ne idüğü belirsiz fenomenle doluyken, çocukların derdine düşen bizim gibiler de "eski moda" bilinir.

***

Benim mektuplarım adresini bilir, cevaplar da kuş diliyle geri gelir.Çocukluğumun sobalarında ekmek kızarttığımız demir maşalar gitmiş, yerine vicdansız maşalar gelmiştir de bu alışverişte kim kaybetmiştir? Onu da ciğeri yanan bilir!

***

Kötü insanlar haram ve rüşvet yemeyi bilecekler, para için ruhlarını satmayı, şerefsizliği gururla bölüşmeyi. Onlar rüyalarında bile 'Dolar' görecekler!

Ama Filistinli kız çocuğunun kuşlu aynasında neler gördüğünü ve o sihri hiçbir zaman bilemeyecekler.

MUTLULUK TAKVİMİ

Geceleri radyo dinle.

Kredi kartına güvenme.

Hayata saygı göster.

Kitap reyonunu dolaş.



Oluruna bıraktım

Artık her şeyi

Nasılsa kaderin

Dediği dedik

Ayrılık aşkımızı

Ele geçirdi

İkimiz de fena

Bedel ödedik



Kıyamam dediğine

Gün gelir kıyar insan

İkimizin de bunu



Bilmesi gerekiyor

Olanları yaşadık

Kalanları boşadık

Birinin diğerini

Silmesi gerekiyor

Hakkı YALÇIN



Bizim gençliğimiz, yapay zekaya ihtiyaç duymayacak kadar "zeki insanlarla" doluydu.



Can kulağı!

İnsanlar birini çan kulağıyla dinlerken yüreğini açardı da istemeden dinlemenin zarif bir özrü olurdu. "Kulak misafiri oldum kusura bakmayın." O zamanlar da yerin kulağı vardı ama muhbirlik ve iftira düzeni yoktu.

Adalet terazisinde bir kıl bile ağırdır.

Teknolojinin egemenliğinden sonra hiçbir şeyin ağırlığı kalmadı. Para insanı insan yapan değerleri teslim aldı, tele kulaklar çıktı, sonrasında her şey rayından çıktı.

Can kulağı şimdi tele kulakların karşısında biçare bir gerçektir artık.