bir pil aldığı zaman elindeki radyonun bütün istasyonları çekeceğini düşünen büyüklerimiz vardı.Adının söylenmesi bile zor olan yabancı ajansların haberlerini dinleyip, duyduklarını duymayanlara aktarırlardı.Yurttan sesler korosu, beraber ve solo türküler beklenirdi sabahları!Aşıklar sazlarını evlerin duvarına asardı.Saygının mimarları sevginin ustaları.O güzelim şarkıcıların 45'lik plakları bugünün zibidi şarkılarına bin basardı.

***

Ömürler bu kadar ucuz değildi!Domatesi peyniri, zeytini kolayca yiyebilirdi insanlar. Çocukların kumbarası da olurdu aydınlık düşleri de.Sokak lambaları geceyi aydınlatırken anneler gaz lambalarının fitilini kısardı.Mahallelerde "kimin eli kimin cebinde" konulu garip ilişkiler olmazdı.Fabrikada tütün saran otobüs duraklarının onurlu kızları bugün televizyon dizilerinin şehvetli yıldızlarına bin basardı.

***

Çıkarsız dostluklar demlenirdi de 40 yıllık hatır için kahveye bile gerek yoktu.Sefalet çoktu ama haysiyet daha çoktu."Kızılcık şerbeti içtik" deyip çaresizliğini gizleyen arkadaşlar, birbirlerine göstermeden duvar diplerinde kan kusardı.Neyin uyuşturucusu neyin çakallığı!Serveti onuruyla ölçülen İspanyol paçalı eski zaman delikanlıları, "para da para" diyen ve yoldan geçen kadınları gözleriyle yiyen şimdiki zamanın düdük paçalı delikanlılarına bin basardı.

***

Bu kadar kabalık yoktu, günlük konuşma dilinde alabildiğine zarafet vardı.Maaşlarını zarf içinde alırdı çalışanlar, insanların bakkala kasaba borcu olurdu da gururlu babalar başı önde susardı."Paran olunca ödersin" diyen insani bakkallar, her gün etiket fiyatlarıyla oynayan ve parası yetişmediği zaman insanları kasada rencide eden marketlere bin basardı.

***

Kıt kanaat yaşardı gazeteciler çoğu kirada otururdu, en fazla külüstür bir otomobilleri olurdu. Elleri de temizdi yürekleri de.Her biri daktilo tuşlarında sadece adaletsizliğe ve haksızlığa parmak basardı.Ceket iliklenirdi bu mesleğe.O yürekli ve namuslu gazeteciler, şimdi nereden buldukları sorgulanmayan milyon dolarlarıyla hava atan züppe gazetecilere bin basardı.

***

Beyaz kutularda ikisi bir arada elde satılırdı lahmacunlar, içindeki malzemeden çalmak ne demek!Öyle sükseli sabah kahvaltıları yoktu.İnsanlar ailesini kimselere muhtaç etmemek için canının çektikleri için bile masrafından kısardı.Çocuklar doyumsuz değildi. 62'den tavşan, sabun köpüklerinden baloncuk yapan o çocukların yaratıcılığı, bugünün bilgisayar oyunlarına bin basardı.

***

Şimdi ruhlarını paraya satanlar meslek onurunu hiçe saydıkça, hırsızlık ve rüşvet utanılmayacak gerçekler listesinde bir numara oldukça yüreklerimizi isyan basar.

O yüzden nostaljik yılların ölüleri, teknolojik yılların dirilerine bin basar.

MUTLULUK TAKVİMİ

Işıklarda korna çalma.

Lösemili çocuklar için gönüllü ol.

Markette fiyatları sorgula.

Kışa hazırlan.



Özgürlük tutkusu

Sarar herkesi

Uyuyan kalplerin

Uyandığı gün

Sokaklara sığmaz

İsyanın sesi

Bıçağın kemiğe

Dayandığı gün



Sabırlar tükenir

Gün gelir elbet

Yumruklar sıkılır

An gelir elbet

Bizim de sesimiz

Duyulur elbet

Bıçağın kemiğe

Dayandığı gün

Hakkı YALÇIN



Zamanın kirli penceresinden görülmez ama bir zamanlar bu dünyada insanlık vardı



Fiil çekimi!

Her şey birbirinin içinden geçiyor, insanların içinden neler geçiyor!

Kimileri korkunun küreklerini çekiyor kimileri çilenin kralını.

Birileri yalandan gerçek hikayelerin dizi film çekiminde, yürekleri yazar kasa olanlar fiil çekiminde.

"Zenginiz, zenginsiniz, zenginler!"