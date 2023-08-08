RUHSATI olmayan milyonlarca silahtan bahsediliyor. Bu silahlar insanların elinde, belinde, otomobilinde ya da evinin zulasında.

Yüzbinlerce dengesiz insanın himayesinde!

İnsanlar korku ikliminde "aman" diyorlar, "terbiyesize bile iyi davranalım!" Kullandığı otomobilin camından diğer sürücüye tükürüyor ahlaksız!

Bulduğu denizin kıyısındaki kumlara "cinsel açlığının" öznesini kocaman harflerle yazıyor utanmaz!

Görmezden gelmek yasası yıllardır tıkır tıkır işliyor; "olur ya" diyor insanlar, "silahı var çeker vurur!" Cesaret ve dürüstlük bulunduğu yeri muhafaza etmek için hareketsiz durur.

***

Televizyon dizilerinde erkeklik; lüks cipler, belde silahlar ve şiddetle tanımlanıyor, öyle bir erkeklik üretimi isteniyor çünkü.

Bu dizilerden birinde bir sahne hatırlıyorum. Kucağında bebeğiyle gözü bağlı bir kadın, etrafında ellerinde silah dört erkek.

Şimdiki zamanın erkekliğini bundan güzel hiçbir sahne açıklayamaz.

Bir erkeği aşağılamak bahanesiyle "eteği" özne yapıp, aslında kadınları aşağılamak isteyenlerin erkeklikleri silahtır ve yanlarındaki silahlı uşaklarıdır.

Silahların yanında kesici aletler çocuk oyuncağı sanki. Nasılsa bedenlere sokulup çıkarılsa da "hafifletici" nedenler çok.

***

Öldürülen kadının bedenine eski sevgilisi tarafından saplanan sayısız bıçak darbesini "tutkunun darbeleri" sayan bir mahkeme kararını hatırlıyorum.

Ve bu aşağılık tutkunun gerekçe gösterilip o katile indirim yapıldığını da.

Hala ayakta duran bu hukuk böyle erkeklere cezai indirim sağlamak için çırpınıyorsa, o ülkede kadınların hayatından her zaman endişe duyulur.

Böyle hukukun şöhreti de dünyanın en ücra köşelerinden bile duyulur.

***

Eskiden bilek güreşleri olurdu. Bilek; yürekli olmanın sembolüydü.

Sonrasında abazanlığını motive eden, organik erkekliği reddeden, iyilik ve güzellik adına her şeyi yerle bir eden erkeklik modeli oluşturuldu.

O yüzden onlar trafikte olsun, sokakta olsun aralarına aldıkları gençleri öldüresiye döverek, kadınları sırtından vurarak ve hatta çocukları taciz ederek erkekliklerini "güncelleştiriyorlar!" Bu sokaklar bu şehirler, dürüst ve kendi halindeki vatandaşlar için "ejderin muhiti!

***

Bu ruhsatsız silahların devlete teslim edilmesi gerektiğini söylesek bize gülerler.

"Erkek adam bileğine güvenir" desek, televizyon dizilerinde bir tane Sadri Alışık benzeri bir örnek kalmadığını fark edip sözümüzü daha okkalı kullanırız.

"Erkeklik öldü beyler!" Kalleşliği göğsüne rozet yaptıktan ve paraya taptıktan sonra öldü.

MUTLULUK TAKVİMİ

Yaşlı insanlara saygılı ol.

İtiraf et iftira atma.

Çadırlı tatil yap.

Ayran iç.



Küçük el radyoları

Çardak altında çaylar

Birlikte söylenir hep

O sevdalı şarkılar



Suskunluktur çığlığı

Yangınları alevsiz

Sözün bittiği yerde

Haykırır Karadeniz



Bir kere sevdiğini

Dünya ahret aşk bilir

Yakarken gemileri

Hırçındır Karadeniz

Hakkı YALÇIN



Alçalmak ancak denizlerdeki dalgalara aşık olan martılara yakışır.



Aynen öyle!

Parasından başka hiçbir şeyi

olmayan sonradan görme erkek, kaç

zamandır ilişki yaşadığı kafa koparan

magazin yıldızına sordu.

"Aynı zamanda nasıl hem bu

kadar güzel hem de bu kadar salak

olabildiğini anlamıyorum."

Kafa koparan kadın yanıtladı;

"açıklamama izin ver."

Ve açıkladı. "Allah senin gibilerinin

parasını yemem için beni güzel

yarattı, senin gibi ciğeri beş para

etmez bir adamla hala birlikte

olabilecek kadar da salak yarattı."