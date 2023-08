KİMİLERİ ekmeğini taştan çıkarır kimileri kötülüğü baştan çıkarır.

Kimileri pencere önünde çiçekleriyle konuşur, kimileri televizyonda konuşurken ağzında hançerle dolaşır!

Para ahlaktan anlamaz, ahlaksızlık paraya kul olanın etrafında dolaşır.

***

Yeni doğmuş bebekler cennetten kokular getirir, melek anneleriyle.

Bir çocuk kiraz ağacına çıkar da incir ağacının üzerinde bulur kendini.

Bir kuş yuvasına dal parçaları taşır.

Öte yanda altın devrini yaşar zorbalık.

Kanı bozuk erkekler tecavüz etmek için köpeklerin bile peşinde dolaşır.

***

Sokaktaki çiçekçi kadın rengarenk tezgahını düzenler her sabah.

Eli öpülesi sözcüklerin yeri yoktur artık, çiçek alıp vermeler demode sayılır.

Teknolojik zehir insana virüsten daha kolay bulaşırken, siyah beyaz yıllar hüzünlerini kirpiklerinde taşır.

Martıların çığlıklarından bir şarkı iner kıyılara, denizleri yaran yatlar geçer ufuktan!

Zenginlerin sırtını bile yoksullar kaşır!

***

Bir delikanlı yakıcı güneşin altında kağıt toplar, çöp torbalarının içinden birkaç günlük geleceğini boşaltır çuvalına.

Fakir ellerinde kir yoktur, Yeşilçam'dan kalma bir şarkı vardır dilinde, düşlerine gelinlik mağazalarının kırıldığını sahneleri taşır.

Ama kötülüğü emziren bir düzen vardır.

İnsan öldürmek için bahane arayan domuzlar bellerinde silahla dolaşır.

***

Bir anneye en çok cennet yakışır da insanca yaşamak yakışmaz mı?

Ne yazık ki hayatın ırgatı olmak değişmez kaderidir bazılarının.

Kimileri gölgede kırk derecede tarlada çalışır fırında çalışır.

Hayat herkese eşit uzaklıkta değildir, yoksul babalar evlerine gölgelerini taşır Bodrum'da Çeşme'de zenginler ıstakozun havyarın peşinde dolaşır.

***

Yıllar çabuk geçer, durduğu yerde bile kazanan zamandır kaybeden insan.

Parayla ve silahla bir halt olduklarını zannedenler de haybeden insan.

Ne acıdır ki şiddet hummasında güçlenenleri sistem omuzlarında taşır.

***

İnsanlar birbirlerinden hızla uzaklaşırken hangi yakınlığı örnek gösterebilirim diye düşünüyorum da böyle gerçeklerle kim uğraşır!

Tuzu kuru adamlar için gözü yaşlı insanların hükmü yoktur ve olmayacaktır.

O yüzden onurlu insanlar her gün sırat köprüsünün üzerinde dolaşacaktır.



MUTLULUK TAKVİMİ

Açık hava konserine git.

Umut etmek için sebep üret.

Bilgiyle beslen.

Vapurla yolculuk yap.

Belgesel izle



Sevdalandı türkü türkü

Boşa çekti onca yükü

Bir yangındı artık söndü

Yorgun ömrüm



Ne dostu var ne bir kardaş

Acılarla sarmaş dolaş

Eriyor bak yavaş yavaş

Solgun ömrüm



Elbet vardı çok günahı

Yerde kaldı her bir ahı

Kesti hayatla sabahı



Dargın ömrüm

Hala bir gönül yasında

Yenik düştü kavgasında

Tel örgüler arkasında

Sürgün ömrüm

Hakkı YALÇIN



Zamlanan ekmekler gerçek gramajında satılıyorsa bileklerimi keserim.



Namus kaybolunca!

Macar şair Sandor Petofi'nin bir şiirinin

masalımsı tercümesi.

Su, rüzgar ve namus bir gün saklambaç

oynamaya karar vermişler.

Önce su saklanmış ama çabuk

bulmuşlar, derin vadiler arasında.

Sonra rüzgar saklanmış, onu bulmak

da kolay olmuş, yüksek dağların tepesinde.

Sıra namusa gelince demiş ki; "ben

kaybolursam bulunmam hiçbir yerde."

O günden beridir ki namus kaybolunca

ne kadar aransa da bulunmuyor!

Namus kayıpsa her şey kayıptır zaten!