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HAKKI YALÇIN

HAKKI YALÇIN

hakki.yalcin@takvim.com.tr
2 Ağustos 2023, Çarşamba

Dolaşım!

MİLERİ ekmeğini taştan çıkarır kimileri kötülüğü baştan çıkarır.
Kimileri pencere önünde çiçekleriyle konuşur, kimileri televizyonda konuşurken ağzında hançerle dolaşır!
Para ahlaktan anlamaz, ahlaksızlık paraya kul olanın etrafında dolaşır.

***

Yeni doğmuş bebekler cennetten kokular getirir, melek anneleriyle.
Bir çocuk kiraz ağacına çıkar da incir ağacının üzerinde bulur kendini.
Bir kuş yuvasına dal parçaları taşır.
Öte yanda altın devrini yaşar zorbalık.
Kanı bozuk erkekler tecavüz etmek için köpeklerin bile peşinde dolaşır.

***

Sokaktaki çiçekçi kadın rengarenk tezgahını düzenler her sabah.
Eli öpülesi sözcüklerin yeri yoktur artık, çiçek alıp vermeler demode sayılır.
Teknolojik zehir insana virüsten daha kolay bulaşırken, siyah beyaz yıllar hüzünlerini kirpiklerinde taşır.
Martıların çığlıklarından bir şarkı iner kıyılara, denizleri yaran yatlar geçer ufuktan!
Zenginlerin sırtını bile yoksullar kaşır!

***

Bir delikanlı yakıcı güneşin altında kağıt toplar, çöp torbalarının içinden birkaç günlük geleceğini boşaltır çuvalına.
Fakir ellerinde kir yoktur, Yeşilçam'dan kalma bir şarkı vardır dilinde, düşlerine gelinlik mağazalarının kırıldığını sahneleri taşır.
Ama kötülüğü emziren bir düzen vardır.
İnsan öldürmek için bahane arayan domuzlar bellerinde silahla dolaşır.

***

Bir anneye en çok cennet yakışır da insanca yaşamak yakışmaz mı?
Ne yazık ki hayatın ırgatı olmak değişmez kaderidir bazılarının.
Kimileri gölgede kırk derecede tarlada çalışır fırında çalışır.
Hayat herkese eşit uzaklıkta değildir, yoksul babalar evlerine gölgelerini taşır Bodrum'da Çeşme'de zenginler ıstakozun havyarın peşinde dolaşır.

***

Yıllar çabuk geçer, durduğu yerde bile kazanan zamandır kaybeden insan.
Parayla ve silahla bir halt olduklarını zannedenler de haybeden insan.
Ne acıdır ki şiddet hummasında güçlenenleri sistem omuzlarında taşır.

***

İnsanlar birbirlerinden hızla uzaklaşırken hangi yakınlığı örnek gösterebilirim diye düşünüyorum da böyle gerçeklerle kim uğraşır!
Tuzu kuru adamlar için gözü yaşlı insanların hükmü yoktur ve olmayacaktır.
O yüzden onurlu insanlar her gün sırat köprüsünün üzerinde dolaşacaktır.

MUTLULUK TAKVİMİ
Açık hava konserine git.
Umut etmek için sebep üret.
Bilgiyle beslen.
Vapurla yolculuk yap.
Belgesel izle

Sevdalandı türkü türkü
Boşa çekti onca yükü
Bir yangındı artık söndü
Yorgun ömrüm

Ne dostu var ne bir kardaş
Acılarla sarmaş dolaş
Eriyor bak yavaş yavaş
Solgun ömrüm

Elbet vardı çok günahı
Yerde kaldı her bir ahı
Kesti hayatla sabahı

Dargın ömrüm
Hala bir gönül yasında
Yenik düştü kavgasında
Tel örgüler arkasında
Sürgün ömrüm
Hakkı YALÇIN

Zamlanan ekmekler gerçek gramajında satılıyorsa bileklerimi keserim.

Namus kaybolunca!
Macar şair Sandor Petofi'nin bir şiirinin
masalımsı tercümesi.
Su, rüzgar ve namus bir gün saklambaç
oynamaya karar vermişler.
Önce su saklanmış ama çabuk
bulmuşlar, derin vadiler arasında.
Sonra rüzgar saklanmış, onu bulmak
da kolay olmuş, yüksek dağların tepesinde.
Sıra namusa gelince demiş ki; "ben
kaybolursam bulunmam hiçbir yerde."
O günden beridir ki namus kaybolunca
ne kadar aransa da bulunmuyor!
Namus kayıpsa her şey kayıptır zaten!

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