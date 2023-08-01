HAFTA içinde oğluyla birlikte yanıma gelen bir tanıdık, "Fenerbahçe bu sezon şampiyon olur mu?" diye sordu.

"Fenerbahçe'den istediklerini alanlar, kendilerinden istenenleri verirse neden olmasın?" diye karşılık verdim.

Tadic, Kent, Dzeko elbette kaliteli isimler ama ben "en kral transfer" olarak yine Ferdi Kadıoğlu'nun adını verdim.

Ardından da Fenerbahçe'yi geçen sezon şampiyonluk yolundan çeviren sorumsuz futbolcularla onlara arka çıkan yöneticileri işaret edip, "hiç olmazsa bu sezon Fenerbahçeli çocukların hayallerini çalmasınlar" dedim.

Karşılarında güçlü transferler yapan bir Galatasaray ve hiçbir şartta takım oyununu terk etmeyen Beşiktaş gerçeği varken, "önemli olan zoru başarmaktır" deyip tünelin ucunu gösterdim.

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Galatasaray'ın İcardi'ye kavuşmasıyla yaptığı özel transferler arasındaki duruşu "büyük yolculuğu" işaret ediyor ama tedirgin edici gerçekler de var.

Savunma ve orta alanda sorunlar yaşanabilir.

Sihirli bir forvete Nelsson'lu savunmanın "demode" kalma ihtimali büyük.

Bu da forvetin sırtına takımın yediğinden fazlasını atmak gibi bir yükümlülük eklemek demek. Ama teknik kadronun da bir bildiği vardır elbet.

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Beşiktaş taraftarı, yapılmayan transferler için yönetime yolu tarif ederken, takımı her şartta futbol oynatmaya çabalayan Şenol Güneş'in yanında yürüyor.

Hala takımda yer bulan Necip Uysal'ın profesyonelliğine saygılarımı sunarken, gidenlerin yerini dolduramayan Beşiktaş yönetiminin takımın ahengini bozma ihtimalini de işaret etmeliyim.

Kartal'ın paraşüte ihtiyacı yok ama kanatlarını kırıp seyretmenin de alemi yok!

Herkes oturduğu koltuğun hakkını verecek! Zamanında sorulmayan hesapların bedelini de kendileri ödeyecek.