Bu kadar sıcak bir yaz mevsiminin içinden geçerken, suyumuz da buhar olup uçuyor.

Sokak çeşmeleri geliyor aklıma.

Geçmişte "sudan ucuz" diye bir tabir vardı, şimdi parayla satılan suyu bulmakta zorlananlara bakıyorum da "bugünlerde su şirketleri suları bedava dağıtmalıydı" diyorum.

Allah'ın suyuna ambalaj masrafı nedir ki!

***

Suyun hayati değerine bakıyorum.

Bazen "siyah-beyaz güzellikler için keşke maziye kesilse biletler" diyorum.

Oysa hangi yaralı kuş dönmüş geriye Irmak kenarına su içmeye inerken vurulan geyikler geliyor gözümün önüne.

"Su içerken yılan bile dokunmaz" sözüne karşılık, insanların yılandan daha tehlikeli olduğu gerçeğini yok sayamıyorum.

***

Dudaklarımız sebil taslarına az dokunmadı.

O yüzden insanlara bir bardak su uzattığımız zaman, "ölmüşlerinin ruhuna değsin diye aldığımız karşılık, suyun bizlerde bıraktığı derin izlerin sebebidir.

Kuyusunu kazanların yüzünü o kuyudan çıkardığı suyla yıkatan eski zamanların mert insanları geliyor gözümün önüne.

Paranın karşısında yelkenleri suya indirenlerin gördüğü itibarı reddediyorum.

***

Tabiat ananın "kıyak yapma zamanları" geride kaldı artık.

Dengesiyle oynanan dünya bizlere günümüzü gösteriyor.

İklimi değiştirenler insanlığın yapısını da "yapay zekayla" değiştiriyorlar.

Doğallığını kaybeden bir dünyanın insanlara ödeteceği çok şey varken, zenginlere bir şey olmaz.

Bu kavurucu sıcakta garibanların evlerinde harap olmanın bütün halleri, klimalı villalarda zenginlere bağlamanın telleri.

***

Böylesine kavurucu bir yaz mevsiminin içinde berbat bir kışın anonsu da var.

Bundan 25 yıl önce yapılan bir araştırmaya göre dünyada iklim değişikliklerinin önüne geçebilmek için kişi başına 10 bin fidan dikilmesi gerekiyordu.

Bırakın dikmeyi, yakılan ormanlara dikilen binalar nasıl bir yolculuğa çıktığımızı birkaç yıl sonra daha iyi gösterecek.

***

Değişen iklimlerde çatlayan topraklarda, depremlerde başımızı o taş binalara vurabiliriz.

"Hey! Kimse yok mu?" Ormanlar yanarken ağaçların çıkardığı sesi duymayanları da kimse duymaz!

***

Kuraklık tehlikesine gelince.

Tabiat anaya saygı göstermeyen ve birbirinin yüreğine su serpmeyen herkesin ödeyeceği bir bedel var.

O bedeli ödemeden suyun da gönlünü alamayız.



MUTLULUK TAKVİMİ

Yaşlı insanları sıcaktan koru.

Limonlu çay iç.

Açık renk giyin.

Talih oyunlarına asla güvenme.

Duvarlarda yazardı

Ali'yi seven Ayşe

Ezberleri bozardı

Her hali yaman

Ayşe Günü geldi savrulduk



O bir yana ben bir yana

Bir gün karşıma çıktı

Büyümüş sözüm ona



O masum gözlerinde

Kalmamış eski neşe

Masanın üzerinde

Boşalmış birkaç şişe

Ah dedim ah be

Ayşe Nasıl da izin verdin

Sen bu hal ve gidişe

(Hakkı YALÇIN)

İnsan açsa ekmeği bayatlamaz, umut ettikçe hayalleri de.



İyi bakın!

Bizler elimize tutuşturulan teknolojik

aletlere gömülürken, gözlerimiz hiçbir şeyi

görmüyor.

Onların uzayda da gözleri var

toprağımızın üstünde ve altında da.

Bill Gates'in özel yatıyla Bodrum'da

yaptığı gezintiyi hatırlayın, ardından

gelen orman yangınlarını. Ruhumuzdaki

kuraklığı keşfetmek için yapılan sinsi

gezilerdi onlar.

Lükse ve teknolojiye meraklı

olanların gözlerinde böyle züppelere

paha biçilmezken, yarın ekinlerimiz de

biçilmeyecek.