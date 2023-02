Araştırma!

YAPILAN araştırmaya göre bir kadın ömrü boyunca 16 ay ağlıyormuş.

Bu demektir ki ya mutluluk gözlerinden akıyor ya da erkekler mutlu olmasın diye kadınların gözyaşları kalbine damlıyor.

Yoksa 16 ay ne ki!

***

Kolay zengin olmayı hedefleyen magazin kadınlarını bu meseleden muaf tutuyorum.

Enayi erkeklerin nezdinde onların gözyaşları "inci muamelesi" gördüğü içindir ki ağlamanın getirisi bol.

Evlenip çocuk yaptıkları zengin enayilerin nafakasını cebe indirdikten sonra da gözlerinden yaş gelene kadar gülüyorlar.

Bazılarının da müzik kliplerini izleyin!

***

Dünyadaki mal varlığının sadece yüzde 1'i kadınlara ait ama dünyadaki işlerin yüzde 66'sı kadınlar tarafından görülüyor.

Kimileri bütün gün ağlıyor, kimilerine işyerinde mobbing uygulanıyor kimileri taciz ediliyor.

Görünen o ki, bu araştırmada çalışma esnasında dökülen gözyaşları 16 aylık ağlama kapasitesinin dışında tutulmuş!

***

Erkeklerin ömür boyunca ne kadar ağladığını araştırmaya zahmet etmemişler.

Çünkü kadınları da kadınların anasını da erkekler ağlatıyor.

Ve "erkekler ağlamaz" diye boş bir gururun heybeti yaşanıyor.

Katledilen bir kadını tarif ederken bile "o karı" diye bahsedenlerin gözlerinde yaşın ne işi olur ki zaten!

Bir erkek kadınları öldüren erkeklerin tarafını tutuyorsa, o erkeğin bırakın gözyaşını insanlıkla bile ilgisi yoktur.

Gözlerinden yaş gelene kadar dövülen kadınlardaki yürek de erkeklerde yoktur.

***

Kadınların can kayıpları erkeklerin ayıplarıyla yarış halindeyken, kadınların ömür boyunca 16 ay ağlamış olması bir mucizedir.

Mümkünse kadınların ömür boyunca kaç gün güldüklerini de hesaplasınlar ki aradaki farkı görelim.

Öldürdükleri kadınlar için bile erkeklerin kahkahaya boğulduğu bir dünyada!

***

Not! Yapılan son araştırmaya göre sigara içen kadınların ömrü 23 yıl, erkeklerin ömrü ise 28 yıl kısalıyormuş.

Dip not: Oh be dünya varmış!



Sil baştan demek kolay

Unutmak zor

Bu hayat her zaman

Bildiğini okuyor



İhtimallerde yoksan

Bari aşkı hatırlat

Bu kalbi sevmek için

Taşıyoruz be hayat



Bizim neyimiz noksan

Ömrümüze ömür kat

Biz zaten ölmek için

Yaşıyoruz be hayat



Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

İmzalaman gereken kağıtları iyi oku.

Özel günleri unutma.

Trafikte sakin ol.



Plastik atıklar yüzünden her yıl 1 milyon kuş ölüyor.



Sözler de Kırılır!

Yazar Ferah Uzundurukan'ın bir kitabı geçti elime.

'Sahi Kitap' etiketiyle yayınlanan kitabın adı; "Sözler de Kırılır." Akıcı bir dil, kişisel ve toplamsal gelişim adına kurulmuş vicdani cümleler.

"Kalbimizi acıttıklarında, kolumuzu kanadımızı kırdıklarında aynı yerden yaralamayı çare olarak görürüz.

Ancak öyle anlar vardır ki, kalbimizle beraber söyleyeceğimiz sözler de kırılır. İşte o noktada 'susmak' en güzel konuşma şeklidir." Yüreği insan sevgisiyle dola bir yazarın, herkes adına tercüme edilmiş duygularla dikkat çektiği bir mesele daha var.

"Kabul edilmiş bir yanlışlık kazanılmış zaferdir. Üç günlük dünya dedikleri kırmaya ve kırılmaya değer mi? Tüm üzdüklerimden özür dilerim." Böyle duygulara en çok ihtiyacımız olduğu bir zaman diliminde ben de bu kitabı okumanızı dilerim!