Negatif enerji!

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Neyse, dün sabah bendeki negatif enerjiyi dağıtmak içir kuru temizlemeciye gittim, dükkan sahibi "kendine yeni renkler yarat" dedi, laf arasında!

Dükkandan gülümseyerek çıktım.

Sanırım bana kalan ölümle göğüs göğse çarpışmak; hayat arenasında!



Yokluğunda her gün

Tenhalaşan

Bir şehirdir kaderim

Gözlerimde gitgide çoğalan

Bir nehirdir özlemin



Yarım kalan sevdamız

Beklerken başucumda

Bir başına yaşanmıyor

Bıraktığın İstanbul'da



Annem gibi ağlıyor

İçli içli

Radyoda bir ince saz

Anladım ki

Hasret aşkın kardeşi

Sadece yüreğim

Dargın biraz

Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Umut etmek için sebebin olsun.

Suyu dikkatli harca.

El fenerini hazır tut.

Fotoğrafların tozunu al.



Tuzu kuru insanlar için gözü yaşlı gerçeklerin hükmü yoktur.



MEZARLIK!

Sadece evlere değil, okulların da içine giren uyuşturucuyu o okullardan çıkarmak çok zor.

O zehir zamanla çocukları tümüyle esareti altına alacak ve istediği gibi kullanacak.

Baronlar ve çakallar için "uyuşturucu cenneti" ama içi yanan anneler babalar için "uyuşturucu mezarlığı" olmak bu ülkeye hiç yakışmıyor. Hem de hiç!