Bu dünyadan çıkardığım tek ders, her zaman kötüler kazanıyor.
Neymiş, hayatın finişi varsa kötü insanların çıktıkları merdivenlerin bir de inişi varmış.
Görüş alanından insanlığı ve vicdanı çıkaranlar kötülüğe merdiven dayıyorsa vardır bir bildikleri.
***Önceki gün trafikte önümüzde yol alan sükseli bir otomobil gördüm de arkadaşım otomobil sürücüsünü tanıdı, "bu adam uyuşturucu çakalı" dedi.
"Nerden biliyorsun?" dedim, "Florya'da herkes bilir" diye karşılık verdi.
Merak edip sordum, "böyle bir adam uyuşturucu partisi kursa ne kadar oy alır?" "Tahmininden çok!"
***
Bazen öyle bir an geliyor ki nasıl ölmesi gerektiğini düşünüyor insan.
Kravat bağlamayı bilmem, boynuma ilmik geçirmeyi nasıl becereyim!
O yüzden hangi köprüden geçsem içimden atlamak geçiyor ama hala en favori bitkim; uçurum çiçeği!
***Konuştukça başın derde giriyor olabilir ama sustukça sıra sana da gelecek.
O yüzden kendi kendimle konuşmayı daha bir sever oldum!
Beni bilen bilir bir zamanlar "bu köşede" memleketi çok kurtardım!
Ama başkalarını düşünmekten hala kendimi kurtaramadım.
***İstanbul Ataköy'de yaşadığım evin önündeki parka, adına deli denilen ilginç insanlar gelirdi harika sohbetler yapardık.
Bir süredir Bahçelievler'de ikamet ediyorum da "ne mal olduklarını yazdığım" uyuşturucu çakalları beni "bellemiş!" Keşke karşıma çıksalar keşke!
Ama bir dipnotum var. "Ölümümden kimse sorumlu değildir; bu çakallara böyle özgür bir pazar oluşturanlardan başka!"
***
Yıllanmış bir dostum var; Tuncay Vatansever. Dimdik adamdır, bir çocuklarının ayakkabılarını bağlamak için eğilir bir de dostlarının dizlerinin çözülen bağları için.
İyi günde kötü günde hep yanımda.
Bakmayın ölümü bu kadar dilime doladığıma, böyle bir dostla bana denizde karada ölüm yok!
Ama bu şehrin havasına güvenilmez, başıma her an göktaşı bile düşebilir.
***
Neyse, dün sabah bendeki negatif enerjiyi dağıtmak içir kuru temizlemeciye gittim, dükkan sahibi "kendine yeni renkler yarat" dedi, laf arasında!
Dükkandan gülümseyerek çıktım.
Sanırım bana kalan ölümle göğüs göğse çarpışmak; hayat arenasında!
Yokluğunda her gün
Tenhalaşan
Bir şehirdir kaderim
Gözlerimde gitgide çoğalan
Bir nehirdir özlemin
Yarım kalan sevdamız
Beklerken başucumda
Bir başına yaşanmıyor
Bıraktığın İstanbul'da
Annem gibi ağlıyor
İçli içli
Radyoda bir ince saz
Anladım ki
Hasret aşkın kardeşi
Sadece yüreğim
Dargın biraz
Hakkı YALÇIN
MUTLULUK TAKVİMİ
Umut etmek için sebebin olsun.
Suyu dikkatli harca.
El fenerini hazır tut.
Fotoğrafların tozunu al.
Tuzu kuru insanlar için gözü yaşlı gerçeklerin hükmü yoktur.
MEZARLIK!
Sadece evlere değil, okulların da içine giren uyuşturucuyu o okullardan çıkarmak çok zor.
O zehir zamanla çocukları tümüyle esareti altına alacak ve istediği gibi kullanacak.
Baronlar ve çakallar için "uyuşturucu cenneti" ama içi yanan anneler babalar için "uyuşturucu mezarlığı" olmak bu ülkeye hiç yakışmıyor. Hem de hiç!