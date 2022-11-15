Ecrin’in elleri

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O minicik Ecrin, İstiklal Caddesi'ndeki kıyamet çizgisinden seksek oynayarak geçti.

O minicik Ecrin bu saldırıya karşı durmanın en güçlü elleri olarak çoktan tarihe geçti.

O yüzden ülkeyi terörle teslim almayı düşünen alçaklara verilen mesajlar nettir.

Toplumun bilinçli olduğu her dönemde terör paçavradan ibarettir.

Devlet millet el ele tutuştuktan sonra!



Bardağından içtiğim

Aşkından vazgeçtiğim

Mazinin hatırına

Sana ses etmiyorum



Bu kez halin ağlamaklı

İş işten geçti diyorum

Ziyaretçi edasıyla

Gitmeni bekliyorum



Çok sevmenin günahları

Dökülen gözyaşları

Gecelerin karanlığı

Sabahlara ödenmiştir



Seni canım bildiysem

Ölüp ölüp dirildiysem

Şimdi kalbimden sildiysem

Bütün borcum ödenmiştir

Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Korkularını yenecek bilgiye sahip ol.

Lösemili çocuklar için gönüllü çalış.

Kışa hazırlan.

Her şeye rağmen yenilme!



Kan lekeli gömlekleri ütüleyenler deli gömleklerini kötülüyor!



UMUT YENİLMEZ!

1959 yapımı bir film; Siyah Orfe.

Filmde 10 yaşlarında bir çocuk eline aldığı gitarla yanındaki iki çocukla birlikte sabahın ilk ışığına koşar.

"Çabuk olalım" der "güneşin doğmasını sağlamamız gerek, gecikirsek doğamaz." Ne olursa olsun yenilmez umut.

Ve çocukların gözlerinden bakmak gerekiyor hayata.

O yüzden ben güneşin nasıl battığına değil nasıl doğduğuna bakarım.