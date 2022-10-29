Cumhuriyet

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Hala alnımız açık.

Kimseye boynumuzu eğmeden borçlarımızı gününde ödüyor, kimsenin kayığına binmeden kendi küreğimizi kendimiz çekiyoruz. Tek başına!

Taşına toprağına kurban olduğumuz memleketimizde her Cumhuriyet Bayramı'nda çocukluğumuzdaki heyecanı yaşarken "Sevgili Cumhuriyet" diyoruz.

"Büyüklerimiz seni sevmenin sonsuzluğunda çocuklarımız en başında.

Bugün 99 yaşındasın.

Yarın mahşer yaşında."



İsimsiz mektuplar

Gibi bakardık

Hatıra defteri

Hasretin dili

Aşka açılırdı

Bütün perdeler

İçinden ağlardı

Sevda mendili



Bir hasret treninden

Zamansız indik

Ömürlük şarkıların

Nağmesi bizdik

Maziyi özleyen

Aşk yolcuları

O trene binmek için

Neler vermezdik

Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Siyaset yapma.

Oltayla balık tut.

70'li yılların müziğini incele.

Turşu kur.

Empati yap.



Kuşku duyulan talih oyunlarına tutku en büyük talihsizliktir.



NOSTALJİK!

Üzeri dantelle örtülmüş radyoları bugünün televizyonlarına değişmiyorum.

Radyolarda yayınlanan reklamlardaki insanların seslerini, bugün popüler soytarıların görüntülerine değişmiyorum.

Camdan cama büyüyen aşklarını taşların altına "mektup olarak" bırakan mahalle delikanlılarını, sosyal medya mezbahalarında ağzı kan kokan insanlara mı değişeceğim?

Asla! Değişirsem ölmüşümdür.