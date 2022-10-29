İlkokul yıllarımda yırtık pabuçlarının içinden çıkan parmaklarına da bakardım, "biz Cumhuriyet'i böyle kurduk" diyen Kurtuluş Savaşı askerlerinin fotoğraflarına.
Hiçbir ülkenin tarihi böyle bir mücadele görmemiştir eminim.
Cennet yüzlü Mustafa Kemal Atatürk dururdu önümde, yüzünü melekler okşamış.
Kurduğu Cumhuriyet, en soylu düşüncem çocukluk yeminim.
***Biz Cumhuriyet'i bağımsızlık ve toprak koktuğu için sevdik.
Özgürlüğün ve demokrasinin gönderine çekilen bayrağın kutsallığını öğrettiği için.
Bir kartalın göklerde uçması kadar görkemli, bir serçenin su içmesi kadar masum olduğu için.
Ve her şeyden önemlisi çocukların elinden tuttuğu için.
***Çocukluğumda başımı omzuna koyardım Cumhuriyet'in, elimden tutarken güven verirdi.
Yatılı okuldaki aydınlık öğretmenlerimin elleriydi onlar.
Dürüstlüğün ve haysiyetin iki kere ikiden daha değerli olduğunu öğreten anaç öğretmenlerimin.
***
Kimseye "nerelisin?" diye sormazdık, hepimiz bu toprakların soyundandık.
Suyundan ya da havasından bir şeyler çekerdi bizleri birbirimize.
Denize düşsek de sarılmazdık yılana düşmesek de. O zamanlar düşenleri ayağa kaldırırdı insanlar, her metrekareye onlarca vicdanlı insan düşerdi.
***Gençliğimizde karınca askerlerimizle yaşam koçları olduk çocukların.
Haksızlığa kafa tuttuk da boş yere lafa tutmadık kimseleri.
İşçilerle halay çektik, şiirler okuduk sabahlara kadar.
Bir gece kötü şeyler olabilirdi, sıkıyönetim vardı sıkıysa sokağa çıkın.
Çıktık açık alınla.
***
Hala alnımız açık.
Kimseye boynumuzu eğmeden borçlarımızı gününde ödüyor, kimsenin kayığına binmeden kendi küreğimizi kendimiz çekiyoruz. Tek başına!
Taşına toprağına kurban olduğumuz memleketimizde her Cumhuriyet Bayramı'nda çocukluğumuzdaki heyecanı yaşarken "Sevgili Cumhuriyet" diyoruz.
"Büyüklerimiz seni sevmenin sonsuzluğunda çocuklarımız en başında.
Bugün 99 yaşındasın.
Yarın mahşer yaşında."
İsimsiz mektuplar
Gibi bakardık
Hatıra defteri
Hasretin dili
Aşka açılırdı
Bütün perdeler
İçinden ağlardı
Sevda mendili
Bir hasret treninden
Zamansız indik
Ömürlük şarkıların
Nağmesi bizdik
Maziyi özleyen
Aşk yolcuları
O trene binmek için
Neler vermezdik
Hakkı YALÇIN
MUTLULUK TAKVİMİ
Siyaset yapma.
Oltayla balık tut.
70'li yılların müziğini incele.
Turşu kur.
Empati yap.
Kuşku duyulan talih oyunlarına tutku en büyük talihsizliktir.
NOSTALJİK!
Üzeri dantelle örtülmüş radyoları bugünün televizyonlarına değişmiyorum.
Radyolarda yayınlanan reklamlardaki insanların seslerini, bugün popüler soytarıların görüntülerine değişmiyorum.
Camdan cama büyüyen aşklarını taşların altına "mektup olarak" bırakan mahalle delikanlılarını, sosyal medya mezbahalarında ağzı kan kokan insanlara mı değişeceğim?
Asla! Değişirsem ölmüşümdür.