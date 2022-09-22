Uçurum!

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Uçurumu sevenlerin kanatları olmalı, bizim yok.

O yüzden bizlere el sallamadan uçup gidiyor hayat!

Üstelik arkamızdan itiyor!





Benden aldıklarını

Hesabıma yazdın da

Bir kere hatırımı

Sormadın hayat



Ucundan kenarından

Tutunamadım sana

Bende bir çay içimi

Durmadın hayat



Yanlışlara sattın

Doğrularımı

Bir gün sen de bensiz

Kalırsın hayat



Ben seni ölümle

Aldatıyorum

En fazla canımı

Alırsın hayat

Hakkı YALÇIN





22 Eylül 2022

MUTLULUK TAKVİMİ

Eski zaman aşklarını savun.

Elinin altında yara bandı bulundur.

Çocukları korkutma.

Acele etme.





Unutulmasın ki şerefli ölmek için şerefli yaşamak gerekiyor.



SORU-CEVAP!

Erkekler söğüşleneceklerini bildikleri halde paragöz kadınların çağrılarına neden koşarak gider?

Konserve merakı olmalı!

Erkekler lüks cipleri özgüven eksikliğinden alıyorsa, o parayı kazanacak güveni nereden buldular?

Haraç mezat herhalde!

Parayı domuzun boynuna takmışlar da niye 'domuz ağa' diye çağırmışlar?

Para erkeğin elinin kiri ya!