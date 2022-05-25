Not defteri

ONURLU insanlar kaybettikleri umutların peşine düşerken, oturdukları yerden insanların hayatını çalanlar vur patlasın çal oynasın!

Amerika'dan bavulla para taşıyanların zengin ve popüler olduğu bir ülkede adamlık da dil değiştirmiştir sanat da.

Dikkatli bakın resimlere. Uzaktan kumanda edilen böyle ucuz adamların gördüğü itibar, insanlığın nereye gittiğinin resmidir de kimin umurunda?

Para parayı çekiyor!

Domuz domuzu!

Onların soysuzluk videoları "viral" etkisi yapıyorsa bir koyup bin almayı bildikleri içindir.

Not: Gelişen teknolojide bunun adı kansızlıkta çığır açmaktır.

***

Bir zamanlar otomobillerin arkasında yazardı; "nazar etme ne olur çalış senin de olur!" Her yıl lüks ciplerini yenileyenlere milyon dolarlarla mızıkçı çocuk gibi oynayanlara ah edilse ne olur! Onlara "şimdilik" denizde karada ölüm yok.

***

"Herkesin mazisi ortadaysa mal beyanları da topluma açık olarak verilmeli" desem itibar görmez.

Bu ülkede hak ve hukukun üstüne düşmeyenler paralı hanzoların ağzının içine düşerler. Bizler insanlığın canlı kalma ihtimalini güçlendirmek için yazarız satırlarımızı. Onlar ölmeden cennete yerleşmenin kitabını yazarlar.

Bizler böyle cümlelerle hırsımızı aldığımızı zannederiz, onlar bize kıs kıs gülerler.

Not: Onların "o biçim" zengin oldukları ne kadar gerçekse, insan olmadıkları da o kadar gerçektir."

***

Sorgulamayı bırakan sistemde insanlık unutulmuş, sıradan insanların hayatla kontak kurması zorlaşırken, hak ve hukukun köşeleri bile zenginler tarafından tutulmuştur. İnsanların çoğunda yaşamdan uzaklaşırken ölüme yaklaşma terapisi başlamıştır.

Bunun adı Araf'tır!

Sahaflarda adresini aramak!

Aşağıdaki satırlar gerçeklerin farkına varan bir çocuğun diğer çocuğa sitemidir.

"Benim babam başkalarını düşündüğü için suçlu sayıldı, senin baban kendinden başkasını düşünmediği için paraya boğuldu!"

***

Bakıyorum da yüzümde çizgiler çoğaldı, kemiklerim erimeye başladı, gözlerimin altındaki çukurlar derinleşti.

Genetik olarak kemik erimesiyle de mücadele ediyorum.

Eski fotoğraflarımla kendimi kıyasladığımda ne çok şey değişmiş.

Ama zengin züppelere ve haram yiyenlere karşı bakışım hiç değişmedi.





Tek tesellim gözlerindi

Bakıp bakıp delirirdim

Bana öyle yakındın ki

Hep benimsin zannederdim



Bırakıp gittin beni

Yanarım için için

Yaralı kuşlar gibi

Sensiz ben hiçim



Duman gözlüm

Yaktın beni duman ettin

Acımadın ziyan ettin

Duman gözlüm

Benim için yaşamaktın

Yaşamayı haram ettin



Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Ekonomik tatil hesabı yap.

Daima gerçeği ara.

Modanın canı cehenneme diye haykır.



Yakında "ölü toprağı" ithal edilmeye başlanırsa hiç şaşırmam!



ÇOCUKLARIN SİHRİ

Çocuklar emeklerken bile ayağa kalkmak için mücadele eder, büyükler çıkarları için diz çökmeyi adamlık zanneder.

Çocuklar ressamdır gözleriyle çizer, büyükler elleriyle kirletir.

Çocuklar sevgisini gelecek zamanlara saklar, büyükler akşam tanıştığı insanı sabaha kalmaz satar.

O yüzden herkes çocuklara da gözü gibi baksın içindeki çocuğa da!