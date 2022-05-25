ONURLU insanlar kaybettikleri umutların peşine düşerken, oturdukları yerden insanların hayatını çalanlar vur patlasın çal oynasın!
Amerika'dan bavulla para taşıyanların zengin ve popüler olduğu bir ülkede adamlık da dil değiştirmiştir sanat da.
Dikkatli bakın resimlere. Uzaktan kumanda edilen böyle ucuz adamların gördüğü itibar, insanlığın nereye gittiğinin resmidir de kimin umurunda?
Para parayı çekiyor!
Domuz domuzu!
Onların soysuzluk videoları "viral" etkisi yapıyorsa bir koyup bin almayı bildikleri içindir.
Not: Gelişen teknolojide bunun adı kansızlıkta çığır açmaktır.
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Bir zamanlar otomobillerin arkasında yazardı; "nazar etme ne olur çalış senin de olur!" Her yıl lüks ciplerini yenileyenlere milyon dolarlarla mızıkçı çocuk gibi oynayanlara ah edilse ne olur! Onlara "şimdilik" denizde karada ölüm yok.
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"Herkesin mazisi ortadaysa mal beyanları da topluma açık olarak verilmeli" desem itibar görmez.
Bu ülkede hak ve hukukun üstüne düşmeyenler paralı hanzoların ağzının içine düşerler. Bizler insanlığın canlı kalma ihtimalini güçlendirmek için yazarız satırlarımızı. Onlar ölmeden cennete yerleşmenin kitabını yazarlar.
Bizler böyle cümlelerle hırsımızı aldığımızı zannederiz, onlar bize kıs kıs gülerler.
Not: Onların "o biçim" zengin oldukları ne kadar gerçekse, insan olmadıkları da o kadar gerçektir."
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Sorgulamayı bırakan sistemde insanlık unutulmuş, sıradan insanların hayatla kontak kurması zorlaşırken, hak ve hukukun köşeleri bile zenginler tarafından tutulmuştur. İnsanların çoğunda yaşamdan uzaklaşırken ölüme yaklaşma terapisi başlamıştır.
Bunun adı Araf'tır!
Sahaflarda adresini aramak!
Aşağıdaki satırlar gerçeklerin farkına varan bir çocuğun diğer çocuğa sitemidir.
"Benim babam başkalarını düşündüğü için suçlu sayıldı, senin baban kendinden başkasını düşünmediği için paraya boğuldu!"
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Bakıyorum da yüzümde çizgiler çoğaldı, kemiklerim erimeye başladı, gözlerimin altındaki çukurlar derinleşti.
Genetik olarak kemik erimesiyle de mücadele ediyorum.
Eski fotoğraflarımla kendimi kıyasladığımda ne çok şey değişmiş.
Ama zengin züppelere ve haram yiyenlere karşı bakışım hiç değişmedi.
Tek tesellim gözlerindi
Bakıp bakıp delirirdim
Bana öyle yakındın ki
Hep benimsin zannederdim
Bırakıp gittin beni
Yanarım için için
Yaralı kuşlar gibi
Sensiz ben hiçim
Duman gözlüm
Yaktın beni duman ettin
Acımadın ziyan ettin
Duman gözlüm
Benim için yaşamaktın
Yaşamayı haram ettin
Hakkı YALÇIN
MUTLULUK TAKVİMİ
Ekonomik tatil hesabı yap.
Daima gerçeği ara.
Modanın canı cehenneme diye haykır.
Yakında "ölü toprağı" ithal edilmeye başlanırsa hiç şaşırmam!
ÇOCUKLARIN SİHRİ
Çocuklar emeklerken bile ayağa kalkmak için mücadele eder, büyükler çıkarları için diz çökmeyi adamlık zanneder.
Çocuklar ressamdır gözleriyle çizer, büyükler elleriyle kirletir.
Çocuklar sevgisini gelecek zamanlara saklar, büyükler akşam tanıştığı insanı sabaha kalmaz satar.
O yüzden herkes çocuklara da gözü gibi baksın içindeki çocuğa da!