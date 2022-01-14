Bugünlük!

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Bugünlük de benden!

"İyilik yapmak için bir neden varsa her zaman bir umut da vardır.

Her şeye rağmen yarın güzel olacak derken negatif enerjiyi toprağa gömmek, vicdanların ayaklandığı hukukun herkese eşit davrandığı bir ülke görmek istiyorum."



Ut sesine yaslanmış

Şarkılar dinliyorduk

Eski bir tanıdık gibi

Masamıza yanaştı



Vefasız bir aşktan

Nasibini almış

Anlattıkça hislendi

Galiba fena yanmış



Ben böyle aşk görmedim

Bir gün karşılaşırsan

Benim için öp dedim



Birini uğurlarken

Birini bekler hayat

Onun canını yakan

Aslında bendim



Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Yaratıcı fikirler üret.

Belgesel izle.

Bankalara asla güvenme.

Ne olursa olsun amacın olsun.

Sahte insandan kaç.



Uç uç böceğim annen sana yara bandı alacak!



TİYATRO!

Bu ülkede eleştiri karşılığını alamadığı zaman düşünce israfıdır.

Öznesi gösteri olan eleştiri cebini doldurmaktır. Ekranlarda omuzlarına bir tüfek asmadıkları kalan adamların yönettiği bir tiyatroda!

Düşünüyorum da televizyonlardan sonra tiyatroların kapatılması bu yüzden miydi acaba?