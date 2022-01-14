"Bir dizi filmde boy gösterenlere ömürlük kariyer veren hayat, benim aldığım eğitimle ördüğüm hayata yer bulamıyor öyle mi?
İnsanlıktan onuru çıkarırsanız ne kalır?
Hiçbir şey. Ben işsiz ekmeksiz ama onurlu hayatımı ölene kadar sürdüreceğim.
Benim kariyerim de bu olacak."
***Bir insanın günlüğü.
"Ülkede insanları sürekli taciz eden bir hava akımı var, şüphe ve endişe başrolde, paranoyalar reklam arasında. Şartlar gereği dost ortamları kalmadı da gerçek dost kaldı mı? Kaldıysa birisi sıkıysa hatırımı sorsun!"
***Magazin ünlüsünün günlüğü.
"Dün işlerim tıkırındaydı bütün gece şuh kahkahalar attım.
Oteldeki adam yaşlı ve çirkindi ama bir tomar dolar verdi. Bereket doları sahtesinden ayıran aletim var da hepsi gerçek çıktı. Bu sabah erkenden mağazaya gittim ve Louis Vuitton çantayı kaptım. Eski kocamdan nafakamı da yarın alacağım, değmeyin keyfime!"
***
"Ne kadar kansız olduğumun farkındayım ama bu beni kötü biri yapmıyor çünkü ticaret yapıyorum.
Süt ve et ürünlerinin içine neler kattığımı elbette biliyorum ama insanlar bayılıyor ki alıyorlar. Üstüme düşen kötülüğün karşılığını alıyorsam kendimi niye sorgulayayım. Bize böyle öğrettiler, şerefsizliğin uzun soluklusu makbuldür!"
***İşsiz babanın günlüğü.
"Her gün işsiz babalarla bir sahneyi paylaşıyoruz. Boğazımıza ipi dolayıp bir ağacı kendimize darağacı yapmanın sahnesini. Ailelerimiz çocuklarımız aklımıza gelince kahroluyoruz. Bakalım başrolü içimizden kim kapacak?"
***Bir delikanlının günlüğü.
"Üniversite mezunuyum 2 dil biliyorum çalmadığım kapı kalmadı ama 4 yıldır işsizim.
Arkadaşlarım temasa geçtikleri güçlü birilerini tanıdıkları için meseleyi hallettiler.
Ben sadece ah ediyorum; hakkımı yiyenler cehennem ateşinde yansın!"
***Fırıncının günlüğü!
"Ekmeğe sürekli zam yapılırken gramajdan da çalıyordum ama bazı geceler gözüme uyku girmiyordu. Fırınlara yoksullar için ekmek asanlar da kalmadı.
Çaldıklarımı ödeştirmezdi ama bugün 100 ekmek bendendi ve insanların yüzündeki mutluluğu gördükten sonra bir gram bile çalmayacağıma yemin ettim."
***
"Gündüzleri büfelerde tost yiyenlerin ağzının içine düşüyorum, insaflı birileri çıkıyor ve bir tost da bana ısmarlıyor.
Ama soğuk açlıktan da kötü. Geceleri bir tenekenin içindeki talaşla ısınırken kıvılcımlardan fal tutuyorum. Unutuyorum çocuk olduğumu. Çünkü hiçbir çocuk bu acıya dayanamaz."
***
Bugünlük de benden!
"İyilik yapmak için bir neden varsa her zaman bir umut da vardır.
Her şeye rağmen yarın güzel olacak derken negatif enerjiyi toprağa gömmek, vicdanların ayaklandığı hukukun herkese eşit davrandığı bir ülke görmek istiyorum."
Ut sesine yaslanmış
Şarkılar dinliyorduk
Eski bir tanıdık gibi
Masamıza yanaştı
Vefasız bir aşktan
Nasibini almış
Anlattıkça hislendi
Galiba fena yanmış
Ben böyle aşk görmedim
Bir gün karşılaşırsan
Benim için öp dedim
Birini uğurlarken
Birini bekler hayat
Onun canını yakan
Aslında bendim
Hakkı YALÇIN
MUTLULUK TAKVİMİ
Yaratıcı fikirler üret.
Belgesel izle.
Bankalara asla güvenme.
Ne olursa olsun amacın olsun.
Sahte insandan kaç.
Uç uç böceğim annen sana yara bandı alacak!
TİYATRO!
Bu ülkede eleştiri karşılığını alamadığı zaman düşünce israfıdır.
Öznesi gösteri olan eleştiri cebini doldurmaktır. Ekranlarda omuzlarına bir tüfek asmadıkları kalan adamların yönettiği bir tiyatroda!
Düşünüyorum da televizyonlardan sonra tiyatroların kapatılması bu yüzden miydi acaba?