Yanına gittim, "herkesin derdi başından aşmışken, sizin dertlerinizi kim ne yapsın?" dedim de harika bir cevap verdi.
"Benim dertlerim başka insanların yanında devede kulak kalır!" "Peki, dertlerinizi satıp karşılığında ne istiyorsunuz?" "Bir tane bile müşteri çıksa bu sorunun cevabını verebilirdim" dedi, sonra bana döndü, "siz müşteri misiniz?" "Evet" dedim bir gülüş belirdi yüzünde, onunla birlikte ben de güldüm.
"İşte bunu" dedi, "ben de bu gülümsemeyi alıyorum!" "Harikasın" dedim ve gittim.
***
"Bülbül aşıkmış güle, gül naz eder bülbüle." Bir bülbülün bütün hayatını gülün etrafında harcadığı sanılır.
Hayır! Bülbüller yılda 3500 kilometre yolculuk yaparlar.
Yıllardır güllere şakıdıkları o harika bestelerin bedelini böyle öderler.
Öyle şarkılar kalmasa da bizler aşk için yapılan tüm tanımların para için yapılmayan bütün güzelliklerle kardeş olduğunu biliyoruz.
Diyoruz ki; 'para kazanmak kolaydır, zor olan insanların gönlünü kazanmaktır.'
***Yalanların şişirilmiş balonları uçarken, nefretin konuşma balonları patlarken insanların gönlünü kazanmak herkesin umurunda değil.
İnsanların çoğu kendi hayatlarını sevmiyor ama işin en acı yanı başkalarının hayatının kötü olmasını seviyor.
O yüzden bir gülüşün bile ne kadar değerli olduğunu bilen insanları başımızın üstünde taşıyalım.
Kaybettikleri zamanı güzelliklerle dolduranla, yoksulun kanını emerek kasasını dolduranlar arasındaki farka mahsuben!
***Vefa; geldiğin yeri unutmadan geleceğine ışık tutan güzel insanları ayrı bir yere koymaktır.
Bizler güzeli de gördük çirkini de!
Bizler evine ekmek götürebilmek için ceketini satanı da gördük para için ruhunu satanı da.
Kalbini gözlerine koyanlarla insanların canına göz koyanlar arasındaki farkı biliriz.
Hayatın sınandığı bir zaman diliminden geçerken kötülüklerden asla vazgeçmeyenler bizim kitabımızda da yok insanlık kitabında da!
***
Vicdanı ziftle kaplanmış olanlar ve gözlerine perde inenler okusun diye yazmıyorum ben.
Eski zaman kartpostallarını ve harcanan geleceğin anonslarını "vicdan kargoyla" yolluyorum.
Ne demek istediğimi anlayan insanlar da bana benziyor çünkü!
Doğarken anamı
Hayatta beni
Ağlattı yıllarca
Yalancı dünya
Ha bugün ha yarın
Deyip de beni
Aldattı yıllarca
Yalancı dünya
Yaşamak denilen şey
Üç günlük rüya
Geriye kalanlar
Yalan ve riya
Mutlu edecekti
Beni de güya
Uyuttu yıllarca
Yalancı dünya
Hakkı Yalçın
MUTLULUK TAKVİMİ
Sakinleştikten sonra cevap ver.
Yaşlı insanlara öncelik tanı.
İyi olanın yanında dur.
Havalara güvenme
SU BİLE YOK!
Geçmişte "sudan ucuz" diye bir tabir vardı da Allah'ın suyu parayla satılmıyordu o zamanlar.
Şimdi insanların içme suyuna bile fahiş zamlar gelirken, aslında insan hayatının ne kadar ucuz olduğunu görüyoruz.
Katillerin el üstünde taşındığı bir ülkede garibanın suyu kimin umurunda?
"Onlara su bile yok!" Bazen "siyah-beyaz güzellikler için keşke maziye kesilse biletler" diyorum.
Oysa hangi yaralı kuş dönmüş geriye, o güzellikler geri dönsün!