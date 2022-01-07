Vicdan kargo!

***

***

***

***

Vicdanı ziftle kaplanmış olanlar ve gözlerine perde inenler okusun diye yazmıyorum ben.

Eski zaman kartpostallarını ve harcanan geleceğin anonslarını "vicdan kargoyla" yolluyorum.

Ne demek istediğimi anlayan insanlar da bana benziyor çünkü!



Doğarken anamı

Hayatta beni

Ağlattı yıllarca

Yalancı dünya

Ha bugün ha yarın

Deyip de beni

Aldattı yıllarca

Yalancı dünya



Yaşamak denilen şey

Üç günlük rüya

Geriye kalanlar

Yalan ve riya

Mutlu edecekti

Beni de güya

Uyuttu yıllarca

Yalancı dünya



Hakkı Yalçın



MUTLULUK TAKVİMİ

Sakinleştikten sonra cevap ver.

Yaşlı insanlara öncelik tanı.

İyi olanın yanında dur.

Havalara güvenme



SU BİLE YOK!

Geçmişte "sudan ucuz" diye bir tabir vardı da Allah'ın suyu parayla satılmıyordu o zamanlar.

Şimdi insanların içme suyuna bile fahiş zamlar gelirken, aslında insan hayatının ne kadar ucuz olduğunu görüyoruz.

Katillerin el üstünde taşındığı bir ülkede garibanın suyu kimin umurunda?

"Onlara su bile yok!" Bazen "siyah-beyaz güzellikler için keşke maziye kesilse biletler" diyorum.

Oysa hangi yaralı kuş dönmüş geriye, o güzellikler geri dönsün!