Kadınlara!

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İstanbul kadın olsaydı gerçek bir 'hanımefendi' olurdu.

Erkekler tarafından sırtından vurulması ihtimal dahilinde!

Mutluluk Takvimi

Aile fertleriyle fotoğraf çektir.

Deniz kokusunu içine çek.

Cam kenarına küçük saksılar diz.

İhtiyaç sahibini bul.

Radyoda bir ince saz

Cumbada sardunyalar

Ut sesine yaslanırdı

Ağır başlı şarkılar

Kuşlu zarflar içinde

Tebrik kartları yolda

Kahvenin telvesinde

Kısmet taşardı falda

Bir ıhlamur kokusu

Nerde o eski yazlar

Kulaklara küpeydi

İki kardeş kirazlar

Aşklar saklı sandıklarda

Mazi kalbimizde yara

O sevdalı mavi vapur

Gitti de gelmez bir daha

Hakkı YALÇIN

Gömleklerini evlerde değiştiren yılanlar o kadar çoğaldı ki!