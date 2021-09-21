Orta çok gol yok, çünkü ortada kapıyı açacak anahtar yok.
Maçı kazanmayı talihe bağlayan sistemlerin kayıpları kaçınılmazdır.
Berisha, Samuel ve Rossi'yi toplayın bir Valencia etmezken Pereira'nın Valencia takıntısı iki maçta 5 kayıp puan eder.
Uzaktaki tehlikeyi görebilmek için ayağa kalkmakta yarar var!
***Mesut Özil'in saha içindeki mahmurluğu sürüyor.
Yetenekleri onu terk etmemiş ama o yeteneklerini terk etmiş.
Sanki sahil gezintisinde.
Oysa futbolun boynu bükük Mesut Özil dakikalarına değil maden işçiliğine ihtiyacı var.
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Antalya'da ilk yarıda futboldan firar etmiş uysal bir Kartal ikinci yarıda doğru hamlelerle klasik Kartal.
Maçın geri dönüşünde en büyük maharet mobeselerin göremediğini bile görebilen Batshuayi'deyse, bu adamın sırtında da gözleri var!
Ama her takımda Atiba gibi bir emekçi yok.
Her maçta ter dökmeye bağışıklık kazanmış böyle futbolculara bizim de saygımız var.
***Trabzonspor'un sihirli yolculuğunda "tebrik kartlarının" üzerinde Abdullah Avcı yazıyor.
Her maçtan çıkarılacak dersleri mevcutken, bir seviyeyi yakalamak sürdürmek ve Trabzonspor tarihine yazılmak onun yapısında var.