Hasan Saltık
Biz buna "şerefli yaşamak" diyoruz, biz buna "ayakta ölmek" diyoruz.
Hasan Saltık kalbine yenik düştüyse insanları çok sevdiği içindir.
Hasan Saltık erken yaşta ölümle tanıştıysa, hayatı boyunca başka insanların yaşamına parmak kaldırıp o yüreği yorgun düşürdüğü içindir.
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Kalan Müzik sanat dünyasında bir mühürdü, firmanın kurucusu Hasan Saltık müzik dekanı, onun dükkanı da bir üniversite.
Popülerlik meselesine değil sadece kaliteye değer verdi.
Modaya değil tarihin ezgilerine saygı gösterdi ve gerçek sanatın yanında durdu hep.
Ömrü boyunca hakkı olmayanın peşine takılmadı.
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Hasan Saltık, bütün yapımlarında özgürlüğün kozasını ördü, ucuz tezgahlara ilişmedi Anadolu'nun bağrına indi.
Acıları en derinden yaşadı da insanlara yaşama sevinci verdi.
Bir ömre yansımış anıların her karesinde onurlu duruşun izleri vardır.
Yiğitti mertti, kimsenin aklını karıştırmayacak kadar da net.
İnsan ayrımı yapmazdı, dükkanı herkesi bağrına basan sıcak bir evdi.
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Doğruluğun dürüstlüğün zafer işaretidir Hasan Saltık, iyiliğin ve güzelliğin en güzel resimlerinden biridir.
Böyle bir insanın kaybı, müzik dünyasında asla yeri doldurulamayacak bir boşluk yaratacaktır.
Çünkü Hasan Saltık müzik yaratılmış ender insanlardan biriydi.
Ünlü bir sanatçıdan daha çok saygı görmesinin sebebi de budur.
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Güzel insanlar erken ölüyor ama böyle insanları yaşatacak güzellikler asla ölmez.
Mekanı cennet olsun.
Mutluluk Takvimi
Ortak duygulara sahip olduğun insanlarla sohbet et.
Giydiklerini yere atma.
Maskeni tak.
Kalbimin tamamını
Sende bıraktım
Hüzün benim için
Biçilmiş kaftan
Aşka dair her suçu
Üstlendi kalbim
Hiç yararlanamadım
Ben şartlı aftan
Sevda kayıtlarında
Adım tutuklu
Gerekçeli karar
Fazla sevmişim
Uğrunda ölmeyi
Göze alıp da
Bırakın yakarsa
Yaksın demişim
Hakkı YALÇIN
EZGİ MOLA
Batman'da geçen yıl intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Musa Orhan'a Ezgi Mola'nın yürekli isyanı hakaret sayıldı ve Ezgi Mola'ya Musa Orhan adlı eşi bulunmaz bir beyefendiye (!) hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı.
Harika bir hukukumuz var, kadınları öldürenleri, taciz edenleri, çocukları katledenleri bağrına basıyor.
Onların hakları bizlerde yok.
Ama kimsenin kuşkusu olmasın ki Ezgi Mola gibi yürekli kadınlar, haklı isyanları için hapis yatmayı da göze almıştır ki, buna ben de dahilim.
YENİ ÇAKALLIK!
Terör örgütü numarası bittiği için şimdi yeni bir çakallık üretildi.
Ev sahiplerini cep telefonundan arayıp, bir sigorta şirketinin adını verip, "evinize gelip sizi ucuz şartlarda sigortalı yapacağız" diyorlar.
Bir tanıdığım gelen telefonda meseleyi geçiştirmek için "biz yazlıktayız" dedi, önceki akşam İstanbul Bahçelievler'deki evi az daha soyuluyordu.
Çünkü amaç ya evlerin içine sigortacı maskesiyle girmek ya da evde kimsenin olmadığı zamanları kollamak. Herkes kendini kollasın!
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