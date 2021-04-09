Daha bir ay öncesine kadar aklımıza takılanları temize çekiyorduk.
"Bu yaz gider bu meret!" Şimdi manzaraya bakınca söylemler değişiyor; "bu maskeler 2 yıl daha yüzümüzde!"
***Mesele sadece maske takmak olsa 5 yıl daha takarız ama canlar gidiyor.
Virüs camdan bakmıyor insanların ağzının içine bakıyor.
Virüsün beden bulması için nedenler çok.
Arkadaşlarımın çoğu hastanede, her gün yeni bir haber alıyoruz da güzelim insanları kaybediyoruz.
Ölümün çaresi yok!
***Tarihin en büyük saldırısına uğradık yalan değil.
Ölümle kuşatılmış bir dünyada başkalarını yaşatmak için ölümle burun buruna yaşayanlarımız var.
Buna karşılık hala nefret denizinde yaşayanlar da çok.
Böyle zamanlarda bile kendine izin vermiyor kötülük!
***
Ramazan geliyor.
Sosyal terbiyenin en değerli olduğu yılları gördük biz. Paranın çok olmadığı insanlığın yok olmadığı zamanları.
İnsanlar yalana yabancı, içtenlikle arkadaş. Toklar açın halinden anlardı da kimsenin gururunu incitmeden yapardı yardımlarını.
Ekmeklerimiz bayatlasa da umutlarımız bayatlamazdı.
***O zamanlar da sağlık adına toplumsal felaketler yaşandı.
"İnce hastalık" denen veremden çok çekti insanlar, koleraya kurbanlar verdi. Ama birbirine kan verdi can verdi, olan olmayana verdi.
Çocukluğumdan biliyorum; insanlar iyi ve güzel olanı severdi.
Hele Ramazan gelince merhamet ayaklanırdı da sihirli bir sıcaklık kaplardı her yanı.
Postalların çiçekleri ezmesine o gün de karşıydık bugün de.
Haram kazanca o zaman da tepkiliydik bugün de.
***Zamana hükmetmek hünerimiz olamayacağına göre kendimize hükmetmeliyiz.
Bizler virüsün kırılma noktasını aramıyoruz.
Bir zamanlar insanların içine işleyen merhameti arıyoruz bugünlerde.
Mutluluk Takvim
Kullandığın maskeyi sokağa atma.
Zenginlikle başarıyı karıştırma.
Yağmura içeriden bak.
Kendini sorgula.
PİDE FİYATLARI
İstanbul'da sade pide 4 liradan satılacak.
Ramazan gelirken pide fiyatlarının özne olmaması gerek.
Çocukluğumdan biliyorum, Ramazan'da o pideyi yiyebilecek şartlar en yoksul insanda bile mevcuttu.
Ramazan'ın anlamını hissettiren en önemli gerçeklerden biridir;
"yoksulu canının çektiğinden mahrum etmemek." Bütün belediyeler pidelerin gereken fiyattan satılmasını sağlasın, gerekirse aradaki farkı fırıncılara kendileri ödesin.
Bir aylık pide gideri her biçimde karşılanır her biçimde!
Seninle ayrılık
Yolcusu olduk
Kaderin rüzgarı
Tersten esiyor
Ağzı var dili yok
Anıların
Uzak şehirlere
Bilet kesiyor
Bu masalda suçlu
Aramayalım
Biz de yavaş yavaş
Azaldık belki
Şu yalan dünyada
Her şeyimizi
Kaybetmek için
Kazandık belki
Hakkı YALÇIN