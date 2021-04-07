Mavi

***

***

***

Sanal alemden yapılan alışverişlere imreniyormuş bazen.

Gençlik işte, bir giydiğini bir daha giymeyen sonradan görmelere inat her gün aynı şeyleri giymekten rahatsız oluyordu.

"Helal kazanç kokan eski gömleklerin modası asla geçmez" dedim.

Giderken bir anlık da olsa o delikanlının gözlerine bahar getirdiğimi düşündüm.

Gençler bizim umudumuz ama onların kapkara umutsuzluğuna karşı yeteri kadar mavimiz var mı?

Yoksa üretmemiz gerekiyor.

Mutluluk Takvimi

Sokak müzisyenine para ver.

Vicdanının sesini dinle.

Yattığın yeri topla.

Omlet yap.

Sizin de bu şehirde

Aşka volta attığınız

Kapısında yattığınız

Elbet olmuştur ama

Bir meydan savaşına

Girer gibi en önde

Vurulup düştüğünüz

Olmamıştır muhakkak

Bu sevda benimdir

Böyle söylendi

Böyle bilinir

Ardımızdan meleklerin

Ağladığı söylenir

Hakkı YALÇIN



Ucuz şöhret geleceğe borçtur, günü gelince pahalıya ödenir.

Darbe hukuku!

Üniversite yıllarımda Milliyet Gazetesi'nin karanlık odasında film yıkıyordum.

Soysuz ihtilal dönemi, 20 yaşındaki gençler için mahkemelerde kırılan kalemler.

Ölüm kararını marşlarla karşılayan gençleri susturmak için ellerini o insanların boğazına kelepçe gibi takan inzibatlar!

Analarının ömrünü verdiği o gençlerin darağaçlarına bu kadar kolay gönderilmesi aklımdan hiç çıkmamıştır.

Hala söylerim; o yargıçlar kendilerine kırmalıydı kalemlerini.