Geçmişe uğramadan geleceğe koşamazsın. O yüzden harcadığım zamana borcumu eski güzellikleri canlı tutarak ödüyorum.

Kapıların üzerinde kilit bile olmadığı, kadınların katledilmediği, çocukların taciz edilmediği yıllardan.

İnsanları sırtından vuranlardan değil sırtına alanlardan.

Mucizeden bahsediyorum.

KİTAP KAPISI

Böyle zamanlarda en güzel eylemlerden biri kitap okumak.

Gülden Kılıç'ın Postiga Yayınlarından çıkan "Kendine Dayanıyor İnsan" adlı kitabının öznesi başka insanlara kapı aralamak.

İnsanların hikayelerinin içine girip kaybolmak belki.

Virüse bağımlı yaşıyoruz diye bu duygulardan vazgeçecek değiliz.

Kitapta o kapıyı araladım usta bir cümle çıktı karşıma. "Kışın geceler uzun olur aşk son demine kadar yaşansın diye." Ben de kendi notumu gönderdim, "virüslerin etkisi uzun olur kitaplar son satırına kadar okunsun diye."

MUTLULUK TAKVİMİ

İncitmeden iyilik yap.

Çöpleri ayırıp boşalt.

İndirimli satışlara asla güvenme.

Sil baştan demek kolay

Unutmak zor

Bu hayat her zaman

Bildiğini okuyor

İhtimallerde yoksan

Bari aşkı hatırlat

Bu kalbi sevmek için

Taşıyoruz be hayat

Bizim neyimiz noksan

Ömrümüze ömür kat

Biz zaten ölmek için

Yaşıyoruz be hayat

Hakkı YALÇIN