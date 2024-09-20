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Mahmut Celalettin ÖKTEN Ortaokulu'nda şoke eden video! Çılgına dönen okul müdürü yardımcısının kapısını kırdı! Açığa alındı!
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Mahmut Celalettin ÖKTEN Ortaokulu'nda şoke eden video! Çılgına dönen okul müdürü yardımcısının kapısını kırdı! Açığa alındı!

Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024, 13:14 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2024, 13:14

Bursa Yıldırım'da bulunan Mahmut Celalettin ÖKTEN Ortaokulu'nda, yardımcısının odasının kapısını kıran okul müdürü açığa alındı. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. İşte çılgına dönen okul müdürünün o anlar...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir ortaokulda, müdür yardımcısının odasının kapısını kıran okul müdürü açığa alındı.

Sosyal medyada yayılan bir görüntüde bir okulda, okul müdürünün güç kullanarak müdür yardımcısının kapısını kırdığı görüldü.

Olay anı (Ekran görüntüsü/Takvim.com.tr)

KAPI KIRDIRAN OKUL MÜDÜRÜ AÇIĞA ALINDI
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kapı kırdıran okul müdürü

Açıklamada, "Valiliğimizce inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, ilgili kişi açığa alınmıştır." ifadesine yer verildi.

İşte yapılan o açıklama:

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün X üzerinden yaptığı açıklama

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