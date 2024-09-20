Mahmut Celalettin ÖKTEN Ortaokulu'nda şoke eden video! Çılgına dönen okul müdürü yardımcısının kapısını kırdı! Açığa alındı!

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir ortaokulda, müdür yardımcısının odasının kapısını kıran okul müdürü açığa alındı.
Sosyal medyada yayılan bir görüntüde bir okulda, okul müdürünün güç kullanarak müdür yardımcısının kapısını kırdığı görüldü.
KAPI KIRDIRAN OKUL MÜDÜRÜ AÇIĞA ALINDI
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, "Valiliğimizce inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, ilgili kişi açığa alınmıştır." ifadesine yer verildi.
İşte yapılan o açıklama: