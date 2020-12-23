Nefes alanı

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En çok çıyan Çin'e öfkeliyim ve para için bu kadar insanın ölümüne yataklık edip virüsün gücünü gizleyen Dünya Sağlık Örgütü'ne.

Kapitalizm kansızlıktır. Paranın üzerine para koyar da eski güzellikleri yeni çirkinliklerin yerine koymaz.

Kaybedilen insan sayısının ve virüs üzerinden kazançlarının onların yılsonu bütçelerindeki karşılığı: "muazzam!" Şerefsizliğin çatlaklarından içeri girmeyi bile erdem sayanlardan ne bekliyoruz ki!



Sevdamız saklı şehir

Bizde sabır çiçeği

Yarım kalan öyküyü

En derinden duyarız

Hakkımızdı mutluluk

Elimizden aldılar

Biz bu zalim kaderin

Her emrine uyarız

Ah be gurbet kuşum

Hadi topla kendini

Bu deli hasreti bile

Mutluluktan sayarız

Aşkımız yaşadıkça

Sen orada ben burada

Gözümüzü kırpmadan

Bir ömre de kıyarız

Hakkı YALÇIN



23 Aralık 2020

Mutluluk Takvimi

Seni mutlu etmeyen her şeyi çöpe at.

Çocuklara ilginç bir sandviç yap.

Evdeki bireylerle fotoğraf çektir.

Camları süsle.

Küfretmenin yaratıcılık sayıldığı sinemamız sanatımızın gururudur (!)

Memleket!

Memleket isterim, maskesini yere atanlar kendilerini uyaranların üzerine yürümesin.

Her türlü çakallığı yapıp otomobiline çakar taktıranlar "sen benim kim olduğumu biliyor musun?" demesin.

Cam silen çocukları olmasın trafik ışıklarında, tiner çekmesin bonzai kullanmasın hiçbir velet! Memleket isterim yasaları adaletli insanları merhametli bir memleket!