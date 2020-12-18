İnadına aydınlık günlere kuruyorum saatimi, geçmişteki gaz lambaları bile çok şey ifade ederken!
***Eskiden herkes kendi hayatının terzisiydi, söküğünü kendi dikerdi şimdi başkalarına ömür biçiyor.
Sosyal mesafeyi ihlal edip maskesini yere atarken!
Ya da iftira atarken!
***Yüreği tavlamak insan avlamaktan kolaydı şimdi tokalaşmak bile olay. Sadece virüsü kastetmiyorum, eski zamanların yürekten tokalaşmasını hatırlatırken.
***Geçmişte delikanlılığın ruhu; hileyle zapt edilmiş bütün kaleleri almaktı er niyetine.
Şimdi para ve kalleşlik karışmış erkekliğin her niyetine. Not: Böyle günlerde bile fırsatçılık yapan kansızlara daha okkalı cümleler gerekiyor belkide.
***Bu devirde kimseye sırtınızı dönmeyeceksiniz, hele satın alınmaya müsait sahte dostlarınıza.
İnsanlık deniz seviyesinin ne kadar altındaysa çıkarcılık o kadar el üstünde artık.
***
Eskiden hasmına bile hoşgörüsü olurdu insanların şimdi sokaklarda ürkek kuş sürüsü, cesareti kimse anmıyor.
Eskiden komşular gömleklerini asardı bulutlara şimdi iki kaşın arası sokak arası!
Katillerin üzeri aranmıyor!
***Eskiden denizlere atılan iyiliklerin hikayesi anlatılırdı.
Şimdiki zamanda iyilik kendisine yapılanları kötülüğe çeviriyor, o yüzden kötüler film içinde film çeviriyor.
***Şimdiki zamanda çirkinliklere arka çıkmak için oluşturulan düzene "günün koşulları" diyorlar. Bu koşulların öznesini ve nesnesini kendilerince belirleyenler koşarak gidiyorlar.
Kim tutar onları!
***
Kendimizi ölüme adamaksa yaşamak, bazıları hayatın ölümsüz ev sahipleri bizler de kiracılarız öyle mi?
Belki de öyle!
Not: Dalgalar seslerini duyurmak için boş yere haykırırlar!
YEMEK KÜLTÜRÜ
Her şeyin ucuzladığı bir televizyon sisteminde kimileri beleş yemekleri insanların gözüne sokarak yiyor da yiyor, sözde program yapıyor.
Neymiş: çok lezzetliymiş, bedava yemenin kültürü böyle!
Kimileri de soğan doğramayı bile bilmeden yemek yapmayı öğretiyor.
Bu programlarda harf şeklindeki makarnaları ne zaman kullanacaklarını merak ediyorum. Bu da başka bir kültür gösterisi olsun!
MUTLULUK TAKVİMİ
Giymediklerini ihtiyacı olana ver.
Mizah dergisi oku.
Güzel düşünmek için sebep yarat.
Kuru üzüm ye.
Sevdamız saklı şehir
Bizde sabır çiçeği
Yarım kalan bu öyküyü
En derinden duyarız
Hakkımızdı mutluluk
Elimizden aldılar
Madem öyle istiyor
Biz bu zalim kaderin
Her emrine uyarız
Ah be gurbet kuşum
Hadi topla kendini
Biz bu hasreti bile
Mutluluktan sayarız
Aşkımız yaşadıkça
Sen orada ben burada
Gözümüzü kırpmadan
Bir ömre de kıyarız
Hakkı YALÇIN