Dalgalar!

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Kendimizi ölüme adamaksa yaşamak, bazıları hayatın ölümsüz ev sahipleri bizler de kiracılarız öyle mi?

Belki de öyle!

Not: Dalgalar seslerini duyurmak için boş yere haykırırlar!

YEMEK KÜLTÜRÜ

Her şeyin ucuzladığı bir televizyon sisteminde kimileri beleş yemekleri insanların gözüne sokarak yiyor da yiyor, sözde program yapıyor.

Neymiş: çok lezzetliymiş, bedava yemenin kültürü böyle!

Kimileri de soğan doğramayı bile bilmeden yemek yapmayı öğretiyor.

Bu programlarda harf şeklindeki makarnaları ne zaman kullanacaklarını merak ediyorum. Bu da başka bir kültür gösterisi olsun!

MUTLULUK TAKVİMİ

Giymediklerini ihtiyacı olana ver.

Mizah dergisi oku.

Güzel düşünmek için sebep yarat.

Kuru üzüm ye.

Sevdamız saklı şehir

Bizde sabır çiçeği

Yarım kalan bu öyküyü

En derinden duyarız

Hakkımızdı mutluluk

Elimizden aldılar

Madem öyle istiyor

Biz bu zalim kaderin

Her emrine uyarız

Ah be gurbet kuşum

Hadi topla kendini

Biz bu hasreti bile

Mutluluktan sayarız

Aşkımız yaşadıkça

Sen orada ben burada

Gözümüzü kırpmadan

Bir ömre de kıyarız

Hakkı YALÇIN