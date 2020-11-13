Ne fayda!

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Paranın özne olduğu yerde asaletin ve zarafetin hükmü yoktur.

İnsanoğlu her şeyin güzelini inkar eder o yüzden bu ülkede çirkinliklerin ödül törenleri vardır.

Jüri adabı diye bir gerçeğimiz vardı da şimdi bilgisizlik ve görgüsüzlük bütün değerleri silip süpürüyor.

Jüri üyelerinin cehaletinden ve şehvetinden sual olunuyor adalet.

Reklamlarda oynatılan soytarılara bakıyoruz, arsızı hırsızı el üstünde!

Kötülüğün bu kadar prim yaptığı bir zaman dilimini hatırlamıyorum.

Süt bile içine su katıldığı için değer kazanıyor.

Ekmekler belirlenen gramajla satılıyorsa iki bileğimi keserim.

Bizler isyanlarımızın sesini yükseltsek ne fayda!

Alan razı veren razı olduktan sonra!

DEĞİŞMEM!

Lisedeki onurlu öğretmenlerimden biri "gelecekteki tehlikeyi işaret ederken, geçmişin güzelliklerini hatırlat" demişti.

Öyle yapıyorum. O yüzden tek göz odalarda ev halkına sinema hayatı yaşatan radyoları bugünlerin televizyonlarına değişmiyorum.

O zamanlarda radyolarda yayınlanın reklamlardaki insanların seslerini, bugün ahlaksızlığın simgesi haline gelen popüler soytarıların görüntülerine değişmiyorum.

Camdan cama büyüyen aşklarını taşların altına bırakan mahalle delikanlılarını, sosyal medya mezbahalarında ağzı ve dili kan kokan insanlara mı değişeceğim? Asla!

Değişirsem ölmüşümdür.

Çünkü gelecek zaman hiçbir güzelliği temiz bırakmayacak!

MUTLULUK TAKVİMİ

Okuduğun kitabını başkasına öner.

Giymediklerini ihtiyacı olana ver.

Maskeni her gün değiştir.

Patates cipsi yemekten kaçın.

Gidişin veda değil

Sanki kara sevdaydı

Hasretin kitabı yok

Sitemlerim sanaydı

Kalbimde çığlıklarım

Dinmedi hala acım

Unutamadım seni

Yine sana muhtacım

Hala ateşin yanar

Sevdalı yüreğimde

Zaten suç sende değil

Kör olası gözlerimde

Bir yürek kaldı bende

Hala seni düşünen

Bir yürek kaldı bende

Yalnızlıktan üşüyen

Hakkı YALÇIN