Para her şeyin üzerine çıktı.
Yoksulların sırtına binip inmemeyi güçlülere öğrettiler.
Altta kalanın sesinin çıkması ne fayda!
Duyan olmadıktan sonra!
***İmece ruhumuz vardı, çocukluğumuzda herkesin bisikleti yoktu.
"Tur atsın diye" arkadaşına bisikletini verenler arkadaşlığa can verenlerdi.
Şimdi birinin düşüncesi diğerine kanlı bıçaklı bir duruş olarak geri dönüyorsa eskisi gibi olan hiçbir şeyimiz kalmadı demektir.
Eskiden haksızlıklara karşı birlikte yürürdük, şimdi nefret her şeyin önünde yürüyorsa birkaç adım fazla atsak ne fayda!
Sevgi ve saygı yoldan çıktıktan sonra!
***
O yüzden eskiden masalların sonunda çocukların başına elma düşerdi.
O masum masallar çocukları başından attı.
Dünya çocukları silahlarla bombalarla yok eden gerçeklerin devrini başlattı.
Üstüne bir de virüs üretimi.
Mutlu çocukların hayali cihan değse ne fayda!
Teknolojik namussuzluklar nostaljiyi silip süpürdükten sonra!
***
Paranın özne olduğu yerde asaletin ve zarafetin hükmü yoktur.
İnsanoğlu her şeyin güzelini inkar eder o yüzden bu ülkede çirkinliklerin ödül törenleri vardır.
Jüri adabı diye bir gerçeğimiz vardı da şimdi bilgisizlik ve görgüsüzlük bütün değerleri silip süpürüyor.
Jüri üyelerinin cehaletinden ve şehvetinden sual olunuyor adalet.
Reklamlarda oynatılan soytarılara bakıyoruz, arsızı hırsızı el üstünde!
Kötülüğün bu kadar prim yaptığı bir zaman dilimini hatırlamıyorum.
Süt bile içine su katıldığı için değer kazanıyor.
Ekmekler belirlenen gramajla satılıyorsa iki bileğimi keserim.
Bizler isyanlarımızın sesini yükseltsek ne fayda!
Alan razı veren razı olduktan sonra!
DEĞİŞMEM!
Lisedeki onurlu öğretmenlerimden biri "gelecekteki tehlikeyi işaret ederken, geçmişin güzelliklerini hatırlat" demişti.
Öyle yapıyorum. O yüzden tek göz odalarda ev halkına sinema hayatı yaşatan radyoları bugünlerin televizyonlarına değişmiyorum.
O zamanlarda radyolarda yayınlanın reklamlardaki insanların seslerini, bugün ahlaksızlığın simgesi haline gelen popüler soytarıların görüntülerine değişmiyorum.
Camdan cama büyüyen aşklarını taşların altına bırakan mahalle delikanlılarını, sosyal medya mezbahalarında ağzı ve dili kan kokan insanlara mı değişeceğim? Asla!
Değişirsem ölmüşümdür.
Çünkü gelecek zaman hiçbir güzelliği temiz bırakmayacak!
MUTLULUK TAKVİMİ
Okuduğun kitabını başkasına öner.
Giymediklerini ihtiyacı olana ver.
Maskeni her gün değiştir.
Patates cipsi yemekten kaçın.
Gidişin veda değil
Sanki kara sevdaydı
Hasretin kitabı yok
Sitemlerim sanaydı
Kalbimde çığlıklarım
Dinmedi hala acım
Unutamadım seni
Yine sana muhtacım
Hala ateşin yanar
Sevdalı yüreğimde
Zaten suç sende değil
Kör olası gözlerimde
Bir yürek kaldı bende
Hala seni düşünen
Bir yürek kaldı bende
Yalnızlıktan üşüyen
Hakkı YALÇIN