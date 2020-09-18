Zorba Sezai!

Öncelikle "sanatçı" değil şarkıcı!

Birkaç şarkısının tutulması onu zorba yapmazdı ama oldu.

O yüzden adını kaybetti "Zorba Sezai" oldu.

67 yaşındaki komşusunu tekme tokat dövmeyi erkeklik sayan Halil Sezai denen bu zorbaya arka çıkanlar utansın.

Olay mahallinde bu insafsız saldırıyı seyreden "iki sırık" ve meseleye siyası boyut kazandırmak isteyenlere gelince.

Silahı delil saymaya gerek yok gerçekleri öldürenler de katildir.

*****

Bir zorbanın kendisine tanınan ölçüde saygılı olduğu görülmüş değildir.

Onlara "sanatçı muamelesi" yapmak gerçek sanatçılara ebedi bir hakarettir.

Hele korkmadığınızı görürlerse yandınız demektir.

"Bu zorbaların yarısı kansızdır" dersem sözde beni korkuturlar.

Ben de "zorbaların yarısı kansız değildir" diye karşılık verirken onların gururlarını ayakta tedavi ederim.

Hala şoku atlatmış sayılırlar mı onu bilemem!

*****

İnsanlar en çok hayal ettikleri gerçeklerin içinde saklanırlar.

Hayvani saldırılardan aklananlar gibi.

O yüzden hayvanlarda olmadığı varsayılan Allah korkusu böyle insanlarda yoktur.

İyi insan olmak o kadar zor değil ama böylelerinin insan olduğundan bile haberi yoktur.

*****

67 yaşında bir insan.

Parkta boş yer kalmasa oturup yerimizi vereceğimiz insan.

Eli temiz olanlar o yaşlı insanların elinden tutuyor, yüreği kirli olanlar tekme tokat girişiyor.

Yeni moda erkeklik böyle!

Zorba Sezai tekme tokat saldırırken, o yaşlı insan belki de gençlik fotoğraflarını bastırıyordu kanayan yerlerine.

Sadece duruyordu.

"Seninle vuruşacak takatim yok" derken Zorba Sezai vurdukça vuruyordu.

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Ne zarif sanatçılarımız vardı bizim.

İnsanlık için gerektiğinde kendilerini yakardı.

Sonraki yıllarda sanat adı altında sistemi yönlendirenler bütün güzel resimleri ateşe verdiler.

Teknoloji arsız bir misafir gibi evlere girdikten sonra, adına şarkıcı ya da oyuncu denen züppeler zorbalar içindekileri dışarı çıkardı.

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Böyle adamların şarkı söylemesi bile zoruna gidiyor insanın!

AZ BİLE!

Bundan 5 yıl önce 3 yaşındaki yeğeninin üzerine asitli madde atan ve hakkında 12 yıl hapis cezası verilen Cihan Araçman'a karşı açılan tazminat davasında 5 milyon 330 bin 379 lira ceza!

"Rekor tazminat" deniyor da o küçük çocuğun hayatındaki travmaya az bile.

Böyle cezaların kadınları katleden çakallar için de verilmesini talep ediyoruz.

Kravatlarına indirim yapılan bir ülkede!

MUTLULUK TAKVİMİ

Çocuklarla maskeli fotoğraf çektir.

Borcunu öde.

Mahkumlara kitap gönder.

İstanbul sokakları

Artık seni tanıyor

O masum hatıralar

Sevgimden utanıyor

Kalabalık içinde

Yaşarsın yalnızlığı

Öptüğüm dudakların

Kaybolmuş kutsallığı

Artık çok değişmişsin

Kirlenmiş sabahların

Her gece yankılanır

Ucuz kahkahaların

Hakkı YALÇIN