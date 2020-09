Atlara kamçı yasaklanmalı

Bir at adresini biliyorsa üzerine bineni evine kadar götürür.

Ama ayağı kırılırsa bir kurşunla vurulur.

Ayağı kırılmasa da iyi koşmadı diye yüzüne yumruk atılır.

O atlar ki tarih boyunca insanlığın hizmetinde zerre kadar kaypaklık yapmamıştır.

O atlar ki çocukların tedavisinde bile insanlardan çok daha büyük yarar sağlamıştır.

*****

En iyi jokeyler ve at sahipleri bilir; atların gözyaşları kalbine damlar.

Emin olun ki Arts Man adlı at yediği yumruktan sonra gözleriyle Halis Karataş'a haykırmıştır.

"Sen mi beni sırtında taşıyorsun ben mi seni?" Ve asıl sözü sona saklamıştır; "ben seni kamçılıyor muyum?" H H H

Evet, o atlar sadece yumruklanmıyor her yarışta acımasızca kamçılanıyor.

Kürek çeken forsalar nasıl kırbaçlanıyorsa aynen öyle!

Atların duyguları insanlardan derindir, kendilerine kamçı vurulmadan da gerekeni yaparlar.

Koşmuş olmaları yarış zenginliğini oluşturmaları yeterli değil mi?

*****

Halis Karataş'ın bindiği ata attığı yumruk bizlerin duygularını da kamçılamıştır.

O yüzden bu köşede hiç bıkmadan haykıracağımı ilan ediyorum; "kamçı zulümdür kamçı insanlık suçudur, kamçı jokeylerin utancıdır!" At yarışları bir sporsa, her sporda cana saygı özneyse; "at yarışlarında kamçı kullanılmasının yasaklanmasını talep ediyorum." Bütün hayvan severleri at sahiplerini ve yüreğinde can sevgisi taşıyanları kamçı kullanan jokeyleri protesto etmeye davet ediyorum.

*****

Birileri çıkıp; "yıllardır kanıksanmış bir gerçeği değiştirmek senin haddine mi?" diyebilir.

Ben de derim ki; "kölelik de kanıksanmıştı ama çoktan kaldırıldı." Futbolda bile gerektiğinde kurallar değişiyor.

Bir kamçının atın üzerinde bıraktığı derin acıyı hissetmeyen kim varsa, onların çıplak sırtına kamçı vurulsun da o zaman görelim ata vurulan kamçıdan keyif alanların yüzünü!

*****

Türkiye Jokey Kulübü'ne bütün jokeylere ve Romalı oyunlarını seyreder gibi at yarışı seyredenlere atların ortak isyanını da aktarıyorum.

"Üzerimize bindiğiniz yetmiyor mu?"

İLGİLENENLERE

Haysiyet; babadan kalma ceketi giyer.

Kapitalizm; bir giydiğini bir daha giymez.

Haysiyet; bütün organlarını insanlığa bağışlar.

Kapitalizm; insanların üzerindeki yorganı çeker organlarını çalar.

MUTLULUK TAKVİMİ

İyi düşünmek için sebep yarat.

Lösemili çocukları sevindir.

Yeşilçam filmi izle.

Doğarken anamı

Hayatta beni

Ağlattı yıllarca

Yalancı dünya

Ha bugün ha yarın

Deyip de beni

Aldattı yıllarca

Yalancı dünya

Yaşamak denen şey

Üç günlük rüya

Geriye kalanlar

Yalan ve riya

Mutlu edecekti

Beni de güya

Uyuttu yıllarca

Yalancı dünya

Hakkı YALÇIN