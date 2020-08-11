Kontrat!

GENÇLİĞİ bir çırpıda yakılan zamanların adamıydı da benim gözümde hiç eskimemişti.

İnsanlığın her gün biraz daha öldüğü, kötülüğün iyiden iyiye palazlandığı bir dünyadan nereye kaçabilirsin!

Arkadaşım İstanbul Silivri'de bol topraklı bir köy evini seçmişti.

Geç kaldığım düşlere beni de davet etti hafta sonunda onu ziyaret ettim.

Bir fırtınanın gelip alacağı gerçekleri bildiği için süt vermeye hazır birkaç inek ve kuzu almış, horozlardan erken uyanıyormuş artık.

"Böyle bir hayat için geç bile kaldım" dedi.

Penceresinden okuyormuş ayçiçeklerinin mesajını; "onlar bile yüzünü güneşe dönüyorsa ben niye karanlıkta kalayım" dedi.

Gezen tavuk yumurtası yemenin bile "olağanüstü" sayıldığı bir dünyanın dışında küçük bir dünya kurmuştu kendisine.

*****

Şehirde yapış yapış geçen yaz mevsimi burada püfür püfür esiyordu.

Bir yere varmak için acelesi yoktu da uzak duruyordu kablolu hayata.

Ne televizyon izliyor ne gazete okuyordu.

Aynı gerçeklerde kaybolanlar aynı şarkılarda buluşurlar.

Eski moda bir pikapta gençliğinden kalan plakları dinliyordu, "bu plaklar çok değerlendi" dedim de güldü, "eldekilerin değerini kaybedince anlıyoruz!" dedi.

Asıl meseleye geldi, "azalan güzellikler yarın hiç kalmayacak çoğalan kötülükler asla azalmayacak."

*****

Omuzlarında ne çok arkadaş tabutu taşıdığını bilirim.

Virüsten ziyade haksızlıkların ve kötülüğün salgın olduğu bir ülkede hayatın gaz pedalından ayağını çekmişti artık.

İsyanlarını dizginlemişti de mağlup yanlarını en iyi biçimde böyle onarıyor, şehirde kaybettiklerini bir köy evinde kazanıyordu.

"Hiçbir şey gözümde değil" dedi, "elden düşme sevinçlerle idare etmeyi öğrendim." Bahçede çimlere basmak serbest.

Fesleğenin kokusunu bile bilmeyen nicelerine karşılık onu sardunyalarla fısıldaşırken gördüm, ortancalar bahçenin en güzel ressamıydı fotoğraflarını çektim.

Yaşamakla yaptığı yeni kontratın bir kopyasını da kendime aldım.

Herkesin tamamlanacak bir ömrü vardı da arkadaşım o ömrü toprakla tamamlamayı seçmişti.

*****

İnsan ulaşacağı yerin keyfini çıkarmalı zaten.

Adı ölüm bile olsa!

TİMSAH YUMURTASI!

Ölmeden önce yapmak istediğim ilk şey Trump'ın kafasında yumurta kırmak!

Yumurtanın yarısı yerde sarısı saçlarında.

Ölmeden önce yapmak istediğim ikinci şey; Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'nı bir bataklıkta para içinde yüzdürmek.

Bataklıklar kendilerine ait olmayanı geri verir ama bu adamı vermez!

MUTLULUK TAKVİMİ

İstemedikçe kimseye öğüt verme.

Aile fertleriyle fotoğraf çektir.

Gerçek limonata yap.

Sizi nasıl sevmiştim

Ah benim saf yüreğim

Aslında hiç değmezmiş

Zaferini kutlayın

Yıktığınız dağın bugün

Katilimle sevişsin

Artık bütün ressamlar

Renk versin soysuzluklar

İçinizdeki çamurla

Durmadan yağın bugün

Siz benim hayatımın

Üç paralık masalı

Size kalksın kadehler

Bir ihanet sergisinde

Yeniden doğun bugün

Hakkı YALÇIN