Kasa!

Herkesin bir hikayesi var.

Hayatın cevapları yakıcıdır ya o yüzden bazı sorular insanları tek ayak üzerinde bekletir.

İnsan hüzünlü zamanlarında gerçek dostlarını bekliyor.

Güzel dostlar biriktirmişim güzel insanları sevmişim, birkaç tane olsa da bana yetiyor.

Bir yakınınızı kaybettiğiniz zaman o insanların varlığının ne çok şeye bedel olduğunu anlıyorsunuz.

Yılan ıslıklarının bol olduğu bir dünyada gerisi yalan!

*****

Söylediklerimiz nereye varacaksa varsın, çünkü bu hayatta bugün varsın yarın yoksun.

O yüzden insanlara sormak gerek.

Ne biriktirdin ömrünce?

Para mı nefret mi sevgi mi yoksa?

Hayatı omuzlarından mı tuttun paçasından mı?

Bebek kokusundaki ilahi duyguyu hissettin mi?

Hiç kar erittin mi pekmezde?

Kan kusup "şerbet içtim" dedin mi?

*****

Söğüt dalından kaval mı yaptın yoksa paraya verene mi çaldın düdüğü?

Kimin yırtığını diktin kimin söküklerini onardın?

Bir kedi yavrusunu patilerinden tutup evine getirdin mi?

Avuçlarından su içirdin mi bir köpeğe?

Bir çocuğun hakkı yenirken gözlerini mi kapadın, "bana dokunmayan yılan bin yaşasın" diye.

Kaç kez yüzleştin kendinle?

Hazır betonu mu tercih ettin yoksa kendin mi karıştırdın çimentoyu kum ve suyla?

İnsanlık adına hangi imza kampanyasında adın var?

Ödemen gereken bedelleri başkalarına ödetenlerden misin yoksa?

*****

Bazıları kazanarak yaşar bazıları kaybederek.

Kazanmayı sadece para zannedenlerin neler kaybettiğini hesaplayacak bir makine yoktur.

Ölmeyen vicdanların dışında.

*****

Hala yetimin öksüzün kanını emenler, vicdanlarını daraltıp kasalarının hacmini genişletenler hiç ölmeyecek gibi yaşasınlar.

Onlara denizde karada ölüm yok.

Onlar yalana yemin katsınlar servetlerine servet katsınlar.

Görüyorum ki hiçbir güç onları paralarından ayıramaz!

*****

O yüzden parayı çok sevenler mezarlarının yanına kasa koydursunlar.

Onların gözlerini toprak bile doyuramaz.

DİKKAT DİKKAT!

Koronavirüs karşısında bundan 3 ay önceki disiplinli duruşumuz yok.

Bakıyorum da insanların çoğunda maske yok sosyal mesafe kuralı sizlere ömür!

Oysa bizleri bekleyen bir tehlikenin ikinci perdesi var.

Virüse karşı bağışıklık kazandığımızı düşünürken sorumsuzluğa alışkanlık kazandığımız gerçeğini inkar mı edeceğiz?

Telafisi imkansız bir bedelin anonsları yapılıyor.

Duymayanlar duyanları da harcayacak!

MUTLULUK TAKVİMİ

Gıcırdayan kapıları yağla.

Kızdığın zaman yürüyüş yap.

Çöpü boşaltırken ayır.

Yoğurt ye.

Bir büyük sevdaydı

Yaşadığımız

En aksi umutları

Yarınlara taşırdık

Taksi mesafesiydi

Ayrılığımız

Akşam kavga eder

Sabaha barışırdık

Bu sevda nöbetleri

Gün gelince bitiyor

İnsan göz göre göre

Kendisini aldatıyor

Unuttuk yeminleri

Biz sevmekten yorulduk

Bu sarhoş denizlerde

Balıklara yem olduk

Hakkı YALÇIN