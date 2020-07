Yolumun üzeri

HERKES yüreğinden yola çıkmalı, önüne çıkanlara da gözü gibi bakmalı. Geçenlerde 12 yaşlarında bir çocuk gördüm, önündeki tartı aletiyle insanları tartıyordu. "Gel abi" dedi, "kaç okkasın görelim!" Gözlerindeki rengi kaybetmişti de "kimsen yok mu?" demek gafletine düştüm.

"Ben kimselere sormadan büyüdüm" dedi.

Ve noktayı koydu; "başka seçeneğim var mıydı sanıyorsun?" Çocuğa; "bazıları hayatı tırnaklarıyla kazır, bazıları için ballı börekli sofralar doğuştan hazır!" dedim.

"Seni tartmama gerek yok abi" dedi çocuk.

Çocukluğumun çocuklarına benziyordu.

*****

Başkasının elindeki suyu bile gözleriyle içen bir adam çıktı karşıma.

"Suyun çeşmelerden içildiği yılları falan yazıyorsun ya..." "Eee" dedim.

"Onlar komik geliyor bana." "Neresi komik?" diye sordum.

"Abi çeşme mi kaldı, nedir senin bu teknoloji düşmanlığın?" Hırsını alamadı; "bırak da çocuklarımız elektronik beşiklerin tadını çıkarsın. Sen görmedin onlar görsün!" Teknolojiye karşı değilim ama meraklısı hiç değilim, teknolojinin tabiatında insanlık olmadığını bildiğim için belki.

Giderken adama nostaljik bir cümle armağan ettim.

"Lise yıllarımın tebeşir tozunu teknolojinin altın tozuna değişmem sözünde komik bir şey bulursan beni bulacağın yeri biliyorsun!" H H H

Hayatı derin yaşadığı her halinden belli olan hırpani kılıklı bir adamla karşılaştım.

"İpin var mı?" diye sordu.

Deliliğin derinlik olduğunu bildiğim için, "ne yapacaksın?" dedim gülümseyerek, "ipimle kuyuya mı ineceksin?" "Hayır" diye karşılık verdi, "üzerine un sereceğim!" Delilerden öğrendiklerimle gurur duymam boşuna değil.

*****

Üzerinde sarı lacivert formayla gezintiye çıkmış bir delikanlı beni görünce seslendi.

"Bütün doğrular anlamlarından saptılar. Yanlış zamanda doğduk Hakkı Abi!" H H H

Birkaç yıl önce öğrencilerle katıldığım bir söyleşiyi hatırladım yürürken. Biri sormuştu; "eski uygarlıklara yolculuk yapmak isteseniz neye binerdiniz?" "At arabasına" demiştim.

Herkes gülmüştü de "niye?" diye sormuşlardı hep bir ağızdan!

"Çünkü" demiştim, "hiçbir at çocukların üzerine sürmez arabayı!"

SOSYAL MEDYA!

Sosyal medyada piyasaya yeni sürülmüş sırtlanları da gördük.

Sosyal medyada puştluğun kartvizitlerini de gördük.

Beden ve ruh yapıları insanlık sisteminin kodlarına uymayanlar söylediklerimizi duyabilir mi?

İnsan olmaya yaraşır hiçbir şeyi olmayanların yüreklerinin üzerine beton dökseniz nafile!

Bunlar için söylenecek tek söz kalıyor!

"Salya sadece hayvandan akmaz!"

MUTLULUK TAKVİMİ

Bulursan bir ağaç gölgesine uzan.

Siyasetten uzak dur.

Bebek patiğine zil tak.

İnsan giderken bile

Büyük olmalı

İnkarı sen al

İtirafı ben

Aşk kalbinden vurulur

Sırtından değil

Nasıl aklanır

Aşkı kirleten

İkiniz bir oldunuz

Beni sırtımdan

vurdunuz

İstanbul ve sen

Bekle daha

söylemedik

Son sözümüzü

Yüreğim ve ben

Hakkı YALÇIN