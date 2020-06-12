Kement!

NÜFUSUMUZUN 30 milyonun üzerine çıktığı 1960'lı yıllarda tane hesabına vurulduğunda ülkemizde yılda 35 milyarın üzerinde sigara içiliyordu.

O zamanlar her keseye uygun sigaralar üretiliyor.

En çok içilen sigara "İkinci." Filtresiz olduğu için fiyatı çok düşük.

O yıllar için ilginç bir araştırma yapılmış. Türkiye'de bir yılda tüketilen sigarayı bir kişinin içebilmesi için 40 milyon yıl yaşaması gerek.

Şimdi sigara paketlerinin üzerinde "içmeyin öldürür" diye yazıyor ama o yıllarda araştırmalar bile "yaşamak üzerine" kurulu.

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Şimdiki zamana bakıldığında durum daha felaket.

Sigara içilen mekanlar fare deliği gibi, neredeyse her yerde sigara içmek yasak.

Ama şimdiki zamanda yılda 100 milyarın üzerinde sigara tüketiliyor.

Ve işin en acı yanı bu zamanda sigara içenlerin yaşının gittikçe küçülmesi.

Sigaraya başlama yaşı 11'e kadar düştü.

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Yerli sigara üretiminin en parlak yıllarında çok ucuz sigaraların alışkanlıklar için cazip geldiğini varsayabiliriz de sigaranın aile bütçesini sarsacak kadar pahalı ve zehir yüklü olmasıyla artan tüketimi nasıl açıklayacağız?

Bunalım gençliğiyle mi?

Yasakların cazibesiyle mi?

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Düşünün, önceleri paketlerin üzerinde "sigara iktidarsızlık yapar" yazılıydı da daha az satılıyordu ama "sigara öldürür" yazılı paketlerde patlama yaşandı.

Sigara karşısında nasıl erkekçe (!) bir duruş olduğunu söylemeye gerek yok.

İktidarsız olmaktansa ölmeyi göze alacak kadar erkeklik taslayanlar ülkesinde!

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Sigara son yıllarda genç kızların da cazibe alanına girdi.

1960'lı yıllarda bu görüntüler ve bu denli sigara karşıtı eylemler de yoktu.

"Herhalde" diyorum "insanlar sigara dumanından kement yapıyorlar boyunlarına!" Kendi sandalyelerine tekmeyi de kendileri atarak!

SEYİRCİ ÖRGÜTÜ!

Kuzey Kore'de insanlar açlıktan ölüyor.

Açlık meselesi, Dünya Sağlık Örgütü için ne ifade eder?

Açlık; sağlık konularından muaf mıdır?

Dünya Sağlık Örgütü'nün hokkabaz başkanı paraları istiflemekle, Kuzey Kore'de ölenleri istifleyenleri seyretmek arasında hangi insani duyguya sahiptir?

Dünya Sağlık Örgütü'nün görevi virüsleri gizlemek, açlıktan ölenleri izlemek, Afrikalı çocukların yüzünde dolaşan sineklerden yağ çıkarmaktır.

Ve hala bütün dünya bu hokkabaz örgüte para yağdırıyor!

Para ve yaşamak kardeş olmadığı için!

MUTLULUK TAKVİMİ

Marketlerde fiyatları kontrol et.

Tuzu yağı az kullan.

Deniz kıyısında tek başına yürü.

Vicdanına tutsak ol.

Maskeni tak.

Ayrılığa esir düştüm

Ben de yenildim aşka

Hangi yasayı çiğnedim

Seni sevmekten başka

Yalan değil canım yandı

Böyle yanmam bir daha

Sen adımı anmıyorsan

Ben de anmam bir daha

Sana vermediğim

Bir gururum kaldı

Yeter bu sevgiden

Çektiğim günahım

Bana ah etmekten

Bıkmadın mı hala

El açtığın Allah

Benim de Allah'ım

Hakkı YALÇIN