Hal ve gidiş!

VIRÜSE karşı başarılı bir sınav veriyoruz.

Elbette kayıplar veriyoruz ama diğer ülkelere baktığımız zaman "parmakla gösterilen" bir duruşumuz var.

Savunmamız "bencil" değil, 57 ülkeye yardım eli uzattık.

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Sağlık konusunda kısa devre yapan ülkelere karşı bizim duruşumuzun özel bir yanı var.

Cumhurbaşkanlık makamından Sağlık Bakanlığına ve sağlık çalışanlarımızdan polisimize askerimize kadar organize bir disiplin anlayışımız hakimdi.

Önceki gün CNN International Türkiye'deki filyasyon sistemini inceledi ve vaka takibindeki başarımızı örneklerle gösterdi.

Teknolojinin ana marketi Amerika, bizim ülkemizi örnek gösterirken insan bunları izleyince ülkesiyle gurur duyuyor.

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Şimdi yeniden normal olmanın takvim sayfaları çevriliyor.

Bütün bunlar yapılırken yenilmek istemiyorsak disiplinin dışına çıkmak yok.

Çünkü bu virüs saldırılarını tekrar etmekten usanmayan bir düşman.

Sokağa çıkma izni alan çocuklarımıza meselenin önemini her gün yeniden anlatalım.

Yaşlı insanların 4 saatlik sokak özlemlerine sosyal mesafeli gösterelim saygılarımızı.

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Bugünler de geçecek birbirimizi kucaklayacağımız günler de gelecek.

Nice emekçi insan işlerine gidecek ekmeğinin peşine.

Eve sığan hayat valize de sığacak.

Güneş ışıklarının altında umutlarını nakışlayacak kırık cam bakışlı dedeler nineler.

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Eski yıllarda en çok gülle bülbülün aşkını anlatırdı şarkılar.

"Bülbül aşıkmış güle, gül naz eder bülbüle." Bir bülbülün bütün hayatını gülün etrafında harcadığı sanılır.

Hayır! Bülbüller yılda 3500 kilometre yolculuk yaparlar.

Yıllardır güllere şakıdıkları o harika bestelerin bedelini böyle ödüyorlar belki.

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Bizler de birbirimize temas etmeyi bile çok gören virüse karşı bir bedel ödüyoruz.

Zaman içinde "normale" dönüşümüzü" hızlandıracağız.

Yeter ki hal ve gidişimizi bozmayalım.

Çünkü bu kansız virüs bir anlık açığımızı yakalamak için gözlerimizin içine bakıyor!

BAKKALLARIMIZ

Mahalle bakkallarının değerini böyle günlerde daha bir hissettik.

O bakkallar ki her şeyin temizini satmanın ve gerektiğinde "deftere yazmanın" simgeleri.

Her gün fiyat etiketini değiştiren ve açıkça vatandaşı kazıklayan süpermarketlere karşı bakkallarımıza sahip çıkalım.

Unutmayalım ki o marketleri biz şımarttık!

MUTLULUK TAKVİMİ

Yaşlı insanların anılarını dinle.

Çocuklara mum ışığında gölge oyunu yap.

Ne kadar kapansa da

Kanar bazı yaralar

Beni anlamasan da

Şarkılar halden anlar

Keman dertli ben dertli

Sanki ağıt dinlerim

Yaylı tambur telinde

İnim inim inlerim

Seni bu kadar

sevmesem

Bu kadar özlemezdim

Şarkılar da olmasa

Kendime gelemezdim

Hakkı YALÇIN