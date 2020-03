Prova!

BAZEN gördüklerimiz gerçektir görmediklerimiz daha gerçek.

Koronavirüs belki de üçüncü dünya savaşının anonsudur!

Ya da ta kendisi!

Hangi bomba bu virüs kadar dünya çapında etkili olabilirdi?

O yüzden İran "biyolojik savaş" ifadesi kullanıyorsa biraz düşünmek lazım.

*****

Virüsün Amerika'da da can alması şüpheleri ortadan kaldırılmak için üretilmiş Amerikan filmlerini hatırlatıyorsa, meseleye sadece hayvanlardan bulaşmış bir virüs gerçeğiyle bakabilir miyiz?

Üstelik meselenin özünde yarasalık varsa!

*****

Bilim adamı değiliz ama Descartes'ı okuduk.

Şüpheci olmak iyidir!

1960 yılında tek hörgüçlü develerden çıktığı bilinen koronavirüs; Clinton'ın başkanlık yaptığı dönemde ortaya çıkmadı da Trump gibi birini mi bekledi?

Hiçbir kalleşliğini görmediğimiz Clinton'dan biyolojik savaş beklemek büyük saygısızlık olurdu ama Trump'tan her şeyi beklediğimizi söylemek harika bir itiraf olur.

Üstelik bu virüsün tek hörgüçlü develerden çıkıp yarasa kökenli olduğunu söyleniyorsa!

*****

Sosyal medyada bizdeki vakaların saklandığına dair söylentiler yayılıyor.

Bu virüsü bile siyasallaştırmak isteyenler var.

Vaka varsa niye saklansın!

Virüsü biz üretmedik biz yaymadık ki.

İnsanlarımızı korumak için tedbir almanın ve sakin olmanın sakıncası yok!

Bütün dünyaya zarar veren bir virüs belki bizlere de zarar verebilir.

Önemli olan gerekli tedbirleri almak ve uygulamak.

Ve insancıl duygularla toplum bilincine sahip olmak.

*****

Her şey gelip geçiyor, daha önceki virüsler gibi.

Ama bu başkaydı.

O yüzden Amerikan politikasını gençliğimden bu yana neden sevmediğimi daha iyi anlıyorum.

Üçüncü Dünya Savaşı asla bom ya da nükleer silahlarla gerçekleşmeyecek.

Koronavirüs onun provasıydı Kazayla arada kaynayan ülkeler oldu ama hedefine ulaştı.

ESKİ DOSTLAR!

Havalar ısınıyor güneş o güzelim yüzünü hepimize gösteriyor.

İnsan güzel şeylerden bahsetmek istiyor.

Ama hayat gardımızı düşürüyor.

Mesele sadece virüs değil, mesele hayatla kurduğumuz bağların incelmesi.

Zor günlerden geçiyoruz.

Hayatın yükü omuzlarımızı çökertiyor.

Şarkı söylemek lazım belki kahkaha atmak.

Bir bebeği koklayıp içine çekmek.

Ama derin bir kuyu bizleri içine çekerken bizleri o kuyudan çıkaracak dostları bulmak lazım.

Asıl mesele bu!

MUTLULUK TAKVİMİ

Ellerini sık yıka.

Panik yapma ama hiçbir şeyi hafife alma.

Vicdanlı ol.

Çay ve kahve içerken karton bardak kullan.

Bir büyük sevdaydı

Yaşadığımız

En aksi umutları

Yarınlara taşırdık

Taksi mesafesiydi

Ayrılığımız

Akşam kavga eder

Sabaha barışırdık

Bu sevda nöbetleri

Gün gelince bitiyor

İnsan göz göre göre

Kendini aldatıyor

Unuttuk yeminleri

Biz sevmekten

yorulduk

Bu sarhoş denizlerde

Balıklara yem olduk

Hakkı YALÇIN