Soru-cevap!

Korona virüsünün adını kim koydu?

Kim ürettiyse o?

Bu virüsün adının Trump virüsü olması gerekmiyor muydu?

"Boyalı saçlı ejderha virüsü" deseler biz yine anlardık!

Bu virüsün aşısı var mı?

Olmaz mı? İnsanlığın kanını dondurana kadar aşılar derin dondurucudadır?

Bu virüs ne zaman üretildi?

Amerika, silahla kazanamayacağı savaşları şerefsizlikle kazanmayı hedefledikten sonra.

Peki, bu virüs İsrail'in neresinde?

Üretime katkıda İsrail'in payı yok mu zannediyorsunuz?

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Virüs bizim ülkemize girerse ne olur?

Biz yapı olacak mikroplara bağışıklık kazanmış bir ülkeyiz.

Bizdeki sosyal medya virüsleri korona virüsünü sollar!

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Uzay boşluğunun ciğerlerine de virüs yaymak mümkün mü?

Hayır! Ama uzayın derinliklerinden gelen her kokunun işaret ettiği hedef Amerika'dır.

Virüsün öznesi nedir?

Ay'a ilk ayak basmanın insanlık için büyük adım olduğunu gördük ama virüslerin şerefsizlik için nasıl büyük adımlar olduğunu da gördük.

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Bu virüse karşı ne yapmak lazım.

Korkmamak lazım.

Dikkat ettiniz mi diğer virüslerin aksine bu virüsün ölüm şekilleri sosyal medyada korku filmi olarak sunuldu, hepsi bilinçli yapıldı.

En güzel tedavi cesaret aşısı!

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Peki, bu dünya ne olacak?

Periyoda oturacak.

Yakında virüs konulu kıyamet filmlerini piyasaya sürecek Hollywood.

Ayrıca Amerika için başka ülkelerde üs kurmaya gerek yok artık, üç yılda bir yeni virüsler yaymak yeterli.

Bunun vebali olmayacak mı?

Herkesin bumerangı kendine döner.

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Sonuç olarak; sırf para uğruna üretilen ve dünyayı mahvetmeye yönelik bu virüs; şerefsizliğin şerefidir!

AHMET SELÇUK İLHAN

Ahmet Selçuk İlkan; fırından çıkmış yeni ekmek gibi kokan şarkıların ve şiirlerin efendisi.

Yeni bir şiir kitabı yayınlıyor.

Adı; "Bir Akrep Sevdası" 3 Mart Salı günü tanıtımı yapılacak olan kitap Anayurt Yayınları'ndan piyasaya çıkacak.

Aşkın acısını bir akrep kıskançlığıyla birleştirip şiirleştiren sevda adamının yerli yersiz delirmeyi, ölüp ölüp dirilmeyi anlatan şiirlerinin her zamanki gibi beğenileceğine hiç kuşkum yok.

Ahmet Selçuk yazdıysa okunur, Ahmet Selçuk gibileri yüreğe dokunur zaman.

Hem şarkılarında hem şiirlerinde.

Sevgili Ahmet'cim! Müzik ve edebiyat piyasanın iyice yozlaştığı bir dönemde bir daha sakın 10 yıl ara vereyim deme.

Senin gibilerine her zaman ihtiyacımız var.

MUTLULUK TAKVİMİ

Simitle kahvaltı yap.

Gününü eski bir kitapçıda geçir.

Her türlü şartta nazik ol.

Yaşadığın şehri tanı.

Nerde telli duvaklı

Evvel zaman aşkları

Nerde o allı güllü

Sevdanın şarkıları

Yanaklara mendil olan

Omuzlara ne oldu

Samanlıkta seyran olan

Gönüllere ne oldu

Şimdi siyah beyaz

Filmler gibi

Güzelim sevdalar

Zamansız bitti

Özlemler hayaller

Veda makamı

Şarkıların canı

Cennete gitti

Hakkı YALÇIN