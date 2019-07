Muhteşem final!

ÇOK parası olup da insanlar için kılını kıpırdatmayan zenginleri gördüğüm zaman cebimdeki bozuk paraları onlara vermek istiyorum.

Onların hücre dokuları bozuktur alırlar! Sonra cüzdanımı isterler.

Böyle gözleri aç olanların 100 metre uzaklıktaki bir para dağına koşmalarını hayal ediyorum.

Ama 100 metre arkalarında da bir sırtlan sürüsü.

Paraya koşan sırtlanlarla gerçek sırtlanların o muhteşem finalini izlemek istiyorum.

Bu da benim zenginliğim!

*****

Açgözlü bir zenginin berberi olsam, "sizin vicdanınızı kim tıraş ediyor" diye sorarım.

Saçlarına yüklenen elektrikten kaç para kazandığını da sorarım.

Karşımda başını eğerken, "dik dur!" derim.

Onlar yarattıkları karanlık evreni parayla aydınlattıklarını zannederler ya, böyle adamların hiçbir çocuğun gözlerine sevgiyle bakmadıklarına yemin ederim.

*****

Para onların erkeklik organıdır.

Yürek hesabını bilmezler, banka hesaplarında oynama olduğu zaman histeri nöbetleri yaşarlar.

Böyle zenginler dünyanın güzelliği için kurulmuş barikatlardır.

Bir damla suya muhtaç çocuklar için bile kılını kıpırdatmayanları dünyanın lağım sularına layık görürüm. Karasularına değil.

*****

İnsanlara yardım elini uzatmayan bir zenginin değer yargıları etiketlenmiştir.

Onlar sadece satın alırlar. En çok da ruhlarını satan insan adlı canlıları!

*****

Gönül hukukuyla hiçbirinin işi yoktur. Onların hukukunda yasaları para belirler. O para suçlarını kazır!

Kanlı biftekleri domuz gibi yerken, hak yemek onlar için çocuk oyuncağıdır.

*****

Namuslu insanların gözünde para ve açgözlü zenginlik arasındaki suç ortaklığı tescillenmiştir.

O yüzden her zenginliğin iyiliği temsil edecek kudreti mevcut değildir.

*****

Bu yazının öznesi.

Para her zengine yakışmaz!

Yakışsaydı; dünya bu halde olmazdı! Paranın da asaleti olurdu.

AHMET SELÇUK'UN ACISI

Ahmet Selçuk İlkan geçtiğimiz hafta ağabeyi Süleyman İlkan'ı kaybetti.

Süleyman İlkan Almanya'dan tatil için Adana'ya gelmişti.

Karataş ilçesinde denizde yüzerken kalp krizi geçirdi vefat etti.

Ahmet Selçuk İlkan müzik dünyasının duayen şarkı sözü yazarlarından biridir.

Dostumdur, arkadaşımdır.

"Sadece abimi değil bana edebiyatı sevdiren, hayatıma rehberlik eden bir insanı kaybettim" dedi.

Ahmet yürek adamıdır güneşi denizde söndürmeyi bilir.

Acıları şarkılarda teselli etmeyi de bilir ama bazı boşlukların yerinin dolmayacağını da hepimizden iyi bilir.

Bu yazıyı onun acısına ortaklık ettiğimi gösterebilmek için yazdım.

40 yıllık dostumun hissettiklerini yansıtmak için.

MUTLULUK TAKVİMİ

Kitap içinde çiçek kurut.

Birini uğurlarken kaybolana kadar bekle.

Sokak hayvanlarını susuz bırakma.

Koşarak geldin bana

Mutlu gülüşler gibi

Maviydim sana

Mühür bastı yüreğin

Süt kokan düşler gibi

Beyazdım sana

Gittin gidiş o gidiş

Alışamadım ayrılıklara

Eylül yarası gibi

Sarıydım sana

Her sabah selamlarım

Ben bu renkli masalı

Hala sevdalı

Hala yangınlarda

Kırmızıyım sana

Hakkı YALÇIN