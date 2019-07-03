Yozlaşma!
Bu nasıl bir para hırsıdır?
Aynaya bakıp yüzünü göremeyenler var, vicdanıyla yol arkadaşlığını değiştirenler.
Değerler gittikçe yozlaşıyor.
Cılkı çıkmış duruşlarda yalanlar tıraşlanıyor artık.
*****
Hayat tercih sunuyor ağalara beylere; "su sesi çocuk sesi para sesi." Ensesi kalınların sevdiği ses bellidir.
Çocukların kanını emerken onların kirini hiçbir su paklayamaz ya!
O yüzdendir ki onların sevgilisi;
"para sesi!" Utanmazlığın tebessümünde kalleşliğin şifreleri tuşlanıyor artık.
*****
Bakmayın bütün çocukların doğarken eşit olduğu masalına!
Hayat kartlarını eşit dağıtmıyor doğarken bile.
O yüzden varlığı fark edilmeyen çocukların yokluğu da kimseleri ilgilendirmiyor, sokak hayvanları kadar bile!
Çocukların uykuları azaldı korkuları çoğaldı.
Her biri daha hızlı yaşlanıyor artık.
*****
Porsche otomobiliyle polisi öldüren alkollü sürücü sokaklarda fink atmıyor mu?Atıyor!
Bodrum'da sürat yapma hakkına sahip olmakla can almaya teşebbüs etmek arasındaki "kan bağını" gazetecilerin içinde bulunduğu tekneyi ikiye bölerek göstermedi mi?
Bu demektir ki parası olan züppelere denizde karada ölüm yok!
Bir haksızlık festivalinde insanlık taşlanıyor artık.
*****
İnsan yaşadıkça umut vardır.
İnsanları umut kadar kolay kandıran bir gerçek de yoktur.
Bir hayal kumpanyasında bizi unutkan kılıyor hayat.
Sonunu bildiğimiz halde ne kadar çok yeniden başlanıyor artık.
*****
Teknolojinin programladığı bir dünyada nostaljik sığınaklarımız da yerle bir edildi.
Ne sevgi kaldı ortada ne saygı.
İsteseydik ne çok şeyi yapardık istemedik.
Dünya da bizler istediğimiz için dönmüyor zaten.
Dünyayı parmaklarının ucunda döndürenler bizim bu halimizden fazlasıyla hoşlanıyor artık!
ORMAN YANGINLARI
Yaz gelince orman yangınlarının çıkmasının piknik yapanların bir kibrit çöpüyle bile çıktığı varsayılsa da birçok yangın ormanların yağmalanması adına çıkarılıyor.
Açıkça cinayet!
Soysuz bir rant hevesi.
Yıllardır aynı filmi izliyoruz.
Yakılan ormanların yerine ağaçların dikilmesi yılların bedeli.
Yakılan ormanların yerine binaların dikilmesi toprak anaya ödenmeyecek bir ihanetin bedeli.
Not: Dünyada aşırı soğukların önüne geçebilmek için kişi başına 10 bin fidan dikilmesi gerekiyor.
Mutluluk Takvimi
Çocuklara sokak oyunu öğret.
Hayata dair küçük notlar al.
Açıkhava konserine git.
İnsanlara iyi davran.
Bana geldiğin
O yaz geceleri
Gözlerim gözlerini
Esir alırdı
Bir şarkı söylerdik
Eski yıllardan
Buruk gönlümüze
Neşe dolardı
Sarılıp kalırdım
Gitme kal derdin
Çoban yıldızına
Kaş göz ederdin
Sisli akşamlarda
Kaçar giderdin
Bana senden anı
Kokun kalırdı
Hakkı YALÇIN
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Trump gibileri 02 Temmuz 2019, Salı DÜNYADA en güvenilmez liderler yarışması yapılsa Trump; birinci, ikinci ve üçüncü olur. Böyle bir adalet infazcısına...
- Can hikayesi 28 Haziran 2019, Cuma DİREKSİYONDAKİ otomobil sürücüsü yavaşlamadan önce hızını kontrol etti, hız limitinin 50 olduğu yerde 80 kilometre...
- Renksiz geceler 27 Haziran 2019, Perşembe TEPEDEKİ ay oturup kalkar. Mekanlardan birinde hızlı bir müziğin eşliğinde kadınlar dansa başlar. Herhangi bir...
- Geri dönüşüm 26 Haziran 2019, Çarşamba GERİ dönüyor yazdığımız mektuplar, bizlere solmuş güllerin gölgesi düşüyor. Neyimiz varsa ikiye bölünmüş, insanlar...
- Bir başkadır benim MEMLEKETİM 25 Haziran 2019, Salı BİR seçimi daha geride bıraktık. İstanbul'a da hayırlı olsun ülkemize de. Ekrem İmamoğlu'nun başarısını tebrik...