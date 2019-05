Boynumuzun borcudur!

ÇOCUKLUKLAR kısa sürüyor artık.

O çocuklar küçücük yaşlarında ya taciz ediliyor ya katlediliyorlar.

Hangi onurlu yürek katlanabilir buna? Hangi vicdan sessiz kalabilir?

*****

"Güzel günler göreceğiz" konulu şarkılarımız yalan çıktı.

Her taşın altından bir çakal çıktı da koruyamadık çocukları.

Ve her geçen yıl biraz daha palazlandı şerefsizlik!

O yüzden "Çocuğuma Dokunma" başlıklı platform kuruldu.

Bu bizim utancımız!

Çocuğa zaten dokunulmaz!

Her çocuğu korumak büyüklerin namusudur şerefidir.

O şeref birçok erkeğin damarlarındaki kanda mevcut olmadığı içindir ki böyle isyanlar büyüyor!

Çürümüş erkeklik kokusu ülkede gittikçe yayılırken.

*****

Bırakın tecavüzü bir çocuk korksa bile bütün mahalle ayaklanırdı.

O mahallelerin ortasında heykel gibi duran erkeklik zamanla yalan oldu.

Erkeklik televizyon ve bilgisayar kuyularında saklanan yılan oldu.

5 yaşındaki kız çocuğuna nefsi uyanan sırtlanların bu topraklarda beslenmesine kuracak cümle bulamıyorum.

Çocukların en masum düşleri bile kan olup giderken!

*****

Hey sizler!

Kansızlar vicdansızlar!

Leşler son kullanma tarihi geçmeyen kalleşler.

Abazanlar meydanı boş buldukça azanlar.

Çocuklara şehvetle bakanlar, tükürülecek yüzlerine aynalarda gururla bakanlar.

Hamamböcekleri sıçanlar!

İnsan olmanın bütün hallerinden kaçanlar.

Çocuğuma Dokunma!

Sadece benim çocuğuma değil hiçbir çocuğa dokunma!

O şerefsiz ellerini çek çocuklarımızın üzerinden!

*****

Solmayın çocuklar!

Küçücük yaşınızda yorgun olmayın.

Kalbiniz en ince yerinden kırılıyor dal gibi. Oysa yaşatmalıyız sizleri rüya gibi masal gibi.

*****

Söz veriyoruz!

Harcamaya kıyamadığınız çocukluğu harcatmayacağız!

O sırtlanlara derya kuzusu yaptırmayacağız hiçbirinizi!

Sizlere can vermek, sizlere cesaret vermek boynumuzun borcudur.

Not: Şerefsizlik burcunda olanlar bu yazıyı okumasın!

YAZIKLAR OLSUN!

İzmir Gaziemir'de baba kız trafikte karşıdan karşıya geçiyor. Bir vicdansız sürücü geliyor o sıra, 100 kilometre hızla ve kırmızı ışıkta geçiyor.

17 yaşındaki genç kızın üzerinden geçiyor.

Kız öldü o vicdansız yaşıyor.

Alkollü araç kullanıp insanların ölümüne sebep olan zengin züppeleri affeden hukuk sistemi bu katillere iyi baksın.

Otomobili o hain kullanıyorsa da cesareti adaletsiz hukuk verdi.

Katillere gereken cezayı vermeyenler cesaret verir çünkü!

MUTLULUK TAKVİMİ

Çocuklara salıncak kur.

Uyuşturucuyla aktif mücadele et.

Sağlık için yürü.

İçimde kimsesiz

Bir aşk duruyor

Bütün resimleri

Bir bir yakıyorum

Kayıplar durağı

Bizi bekliyor

Seni aldığım yere

Bırakıyorum

Yeniden başlarım

Bittiğim yerden

Bu yaralı kalbi

Güldüreceğim

Ben bu yenilgiyi

Geçersiz sayıp

Bu yarayı kendime

Sevdireceğim



Hakkı YALÇIN