HAKKI YALÇIN
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Haberler!
"Haftada bir gün az yiyin!" Ve özel not: Sofradan aç kalkmaktan korkmayın!
Ayda bir kez olsun sofradan tok kalkabilen yoksul insanlar böyle araştırmaları görünce hevesleniyor mu acaba?
Her gün sofradan aç kalkmakla kazandıkları "bilimsel sağlığa" mahsuben!
*****
Özel sağlık sigortası primlerine yüzde 35 zam geldi.
Döviz, doktor ücreti ve muayenedeki artış buna gerekçe.
Yükselen döviz düştü ama dövizdeki artışın kanını emmekten hala vazgeçilmedi.
Bu haksızlıkların asıl amacı sigortaları attırmaksa, az kaldı!
*****
Trump dün sabah bir tweet attı.
"Türkiye Kürtleri vurursa onları ekonomik olarak yıkıma uğratırız!" Terörizmi besleyen sistemin "ilk ağzından" bunları duymak yadırganmıyor artık.
Bu adama ne kadar açıklama yapılırsa yapılsın, "bulaşıcı mikrop tarzından" asla vazgeçmiyor.
Aslında kendini ele veriyor.
"Ben dünyanın en zavallı eşkıyasıyım" diye.
*****
"10 dakika ara" verilen televizyon dizilerini özleyenlere bakıyorum.
O dizilerin kahramanları için ölenler var.
O sahnelerde yana yakıla kendilerini arıyorlar.
Onlar hiç merak etmesinler.
Ciğerleri namussuzluk toplamış adamların televizyonlar için yeni projeleri hayata geçiriliyor.
Not: Çocuklarınız onların dişine göreyse bu sofrayı siz kurdunuz!
*****
Dışımızdan gelen saldırılar yetmezmiş gibi içimizde tartıştığımız konuya bakın.
"Yaşamak tarzına karışmak kimsenin haddine değil!" Bunu konuşmak bile ilkellik.
Hala aşamadık bunları ve hala bu konuda düşmanlık tohumları ekiliyor.
*****
Önceki gün "köpeklerin dayanışmasını" gösteren video izledim.
Rayların üzerindeki bir köpeğe tren çarpıyor.
Raylarda bekleyen köpeğin yanına başka bir köpek geliyor.
Ve o köpek yeniden üstlerine gelen tren vagonlarını görünce yaralı arkadaşıyla rayların altına yatıp onu koruyor.
Birbirlerine hakaret ederken "köpek" yakıştırması yapan insanlar bilmelidir ki.
Köpeklerdeki yürek ve arkadaşlık onlarda mevcut değil!
TENEKE ÖDÜLLER!
O kadar ahlaksız ve çıkarcı jüri sistemi oluşturuldu ki, hiçbir ödülün namusu kalmadı.
Herkes çıkarlarının yolcusuna veriyor kupayı. O yüzden sağ elleriyle ödüllerini kaldıranlar da biliyor ki.
Aldıkları ödüller dışı yaldızlı içi paslı tenekeden başka bir şey değil.
Ama alıyorlar!
Hak edilmeyeni reddeden birini görürseniz "yılların ödülünü" ona verelim. Alırsa eğer!
Mutluluk Takvim
Çocukların tarafını tut.
Mağazaların dekorunu izle.
Uyuşturucuyla aktif mücadele et.
İnsan giderken bile
Büyük olmalı
Nerde saklanır
Gözlerde tüten
Aşk kalbinden vurulur
Sırtından değil
Nasıl aklanır
Aşkı kirleten
İkiniz bir oldunuz
Beni sırtımdan vurdunuz
İstanbul ve sen
Bekle daha söylemedik
Son sözümüzü
Yüreğim ve ben
Hakkı YALÇIN
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