HAKKI YALÇIN
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: HAKKI YALÇIN'a mesaj göndermek istiyorsanız.
HY boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Kış zalimdir!
Oysa sokaklarda evsiz insanlar var.
Bakıma muhtaç hayvanlar.
Hepsinin canları var, üşüyorlar donma tehlikesi yaşıyorlar.
Hayat insanlara sesleniyor; "çığlıkları duyun!" diye.
*****
Zamanında duyulmayan seslerin anlamı yoktur. Üstelik çok zaman "bana ne!" diyenleri duyuyorum.
İyilik onların kitabında içi boş bir kelime. Görüyorum ki insanlar önce vicdanlarını yolcu etmişler!
O yüzden hayatın geri dönüş sahnelerinde kimseye ipucu gerekmeyecek.
Kendilerini nerde kaybettiyse orada bulacak herkes!
*****
"Başkaları için kılını kıpırdatmadan hayat nasıl yaşanır?" diye sorduklarım oluyor.
"Başkaları benim için ne yaptı?" diye karşılık alıyorum erkek adamlardan!
Bu da kaypaklığın nefsi müdafaası!
Kadınların hayata bakışındaki derinlik erkeklerde yok. Erkekler onurlu kadınlar gibi sevebilseydi dünya başka olurdu kuşkusuz.
Sokak köpeğinin üzerine şalını örten kadındaki yürek erkekte olsa ne çok şey değişirdi kim bilir!
*****
Hala karda kışta çöp yığınlarını kurcalayarak hayatta kalmaya çalışan insanlar var.
Önceki gün iki delikanlı geldi, baktım çöpleri bile aralarında pay etmişler.
Biri çöplerden kağıtları alıyor diğeri plastikleri.
Evimin altındaki berber dükkanında kaynayan çaydanlıktan iki karton bardakla çay ikram ettik.
Teşekkür ederken başlarını salladılar.
O sırada yanımda olan arkadaşım sordu bana; "sokaklarda yaşayan insanlar neden az konuşur?" "Onların ağızlarından çıkan harfler bile üşüdüğü için" dedim.
*****
Ataköy trafik ışıklarında çıplak ayakla ve kısa kollu tişörtle dilendirilen çocuklar var. Onları soyup "sömürü platosuna" yollayan çakallar kahvede pişpirik oynuyor. Ve yetkililer yıllardır bu filmi seyrediyor.
Böyle sahnelere nasıl susar insan?
Vicdan yoksa bile yasalar nerede?
*****
Ben çocukluğumda sokaklarda üşüyenlere benzerdim.
Ne zaman kar yağsa o fotoğrafların içine giriyorum.
O yüzden kar yağarken içeriden bakmayı sevmem!
Yoksul insanları bile keyiflendiren o güzelim yaz günleri burnumda tüterken, benim kış mevsimiyle aramdaki buzlar 60 yıldır erimedi.
HALA GÖREVDE!
Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde milyon dolarlık 25 tabloyu çayçıya boyatan müdür Ömer Gündoğdu, tablolara verilen zararın bedelini ödeyecek. Cezaya bakın; 1996 TL.
Kültür Bakanlığı'na göre tablolara verilen zarar 7.2 milyon TL.
Şimdi o tabloların düşürülen değerine mi bakalım, böyle bir müdüre kıyak geçen sisteme mi?
Not; Sanatın böyle çaycılara değil ama çayçılığın böyle müdürlere kesinlikle ihtiyacı var!
Mutluluk Takvimi
Karda yürürken elini cebinden çıkar.
Hapishaneye kitap gönder.
Sonrasını tahmin et.
Ihlamur iç.
Acıları can evimde
Tutukluyum hasretlerde
Bulut bulut gözlerimde
Çocuklara ağlıyorum
Hepsi öksüz yetim gitti
Bağrım yandı içim gitti
Kalbimde hüzündür şimdi
Çocuklara ağlıyorum
Özlemine doyamadım
Öpmelere kıyamadım
Kaç kişiydi sayamadım
Çocuklara ağlıyorum
Nazlı nazlı gülüşleri
Yarım kaldı tüm düşleri
Boynu büyük sevinçleri
Çocuklara ağlıyorum
Hakkı YALÇIN
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Tiyatro! 05 Ocak 2019, Cumartesi ÇOCUKLUĞUMUZDA gazetelerin bırakın sayfalarını küçük ilanlarını bile okurduk. Gazetelerde tiyatro ilanları olurdu. Engin...
- İnsan olmak! 04 Ocak 2019, Cuma BİR yanda sosyal medyada linç orduları, öte yanda insanlığın bütün halleri. Vahşi bir sürücünün otomobiliyle çarpıp...
- Türkü! 03 Ocak 2019, Perşembe KUNDURA ayakkabıların içine kum dolardı da türkü yaptılar. Spor ayakkabılara su dolardı da onlar için su geçirmez...
- Yılın son gecesini bir melekle geçirdim 02 Ocak 2019, Çarşamba YENİ yılı karşılamak, her ne kadar yeni umutlar olsa da aslında gelecek yılın kötülüklerine karşı gardını almak...
- Yılın son günü 01 Ocak 2019, Salı DÜN İstanbul'da hava ayazdı, kar taneleri de çocukların hayallerine cilve yapıyordu sanki. Evimin yakınındaki...