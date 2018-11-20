HAKKI YALÇIN
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Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Yeter artık!
Genelgede söz konusu suçlarla ilgili adli işlemlerin titiz biçimde yerine getirilmesinin top toplumsal kesimlerin ortak hassasiyeti olduğuna işaret edildi.
Genelgeye gerek kalmadan bunların yerine getirilmesi gerekiyordu aslında!
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Bu ülkede birileri gözünü kırpmadan kaç ömrü yaktı da, hukukumuz insanları diri diri yakanları bile özgür bıraktı.
Sonrasında çocuklar ve kadınlar girdi sıraya. Erkek törelerine mahsuben!
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Tutuklanması gereken çakalların mahkeme kararıyla bırakılması elbette bir vicdan cinayeti. Böyle durumlarda sosyal medyanın yürekli insanları devreye giriyor ve ayaklanıyorlar.
Ama hukukun kaçanı kovalayacak gücü bile yok. Boşuna aramayın!
Aradığınız katile şu anda ulaşılamıyor!
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Soru: Çocuk tacizcilerini kadın katillerini neden özgür bırakır hukuk?
Cevap: Hayattan ümidimizi kesmemiz gerektiğini öğrenmemiz için.
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72 cinayetten mahkum birinin bile özgür bırakıldığı başka bir ülke biliyor musunuz?
Bilmiyorsanız Mars'ta hayat var.
Ama çocuk tacizcilerine, kadın katillerine ve uyuşturucu çakallarına da ancak bizim ülkemizde hayat var!
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Soru: Serbest bırakılan katillerin suç oranı mı zor hesaplanır, yoksa onların bu topraklardaki güç oranı mı?
Cevabın sorusu: Marketten 2.5 kilo kaşar peyniri çalan kadını hapse atan hukukun katillere özgürlük kapılarını açmasına hangi duygusallık yol açtı?
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Hiç unutmuyorum, sahte rakı imal edenlere verilen cezayı az bulduğumu belirten yazım için hakkımda dava açılmıştı da hakim karşısına çıkmıştım.
Suçum; adaleti yönlendirmek!
Ondan sonra (parantez içinde) sakladım cümlelerimi.
Çakalları, şerefsizleri "tırnak içine" aldım!" Adalet benim cümlelerimden etkilenmesin diye!
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10 yaşındaki çocuğa sordum.
"Büyüyünce ne olacaksın?" "Hakim olucam" dedi.
"Ama önce kendime hakim olucam katilleri sokağa bırakmıycam!"
*****
Not: Her şeyin yok olduğu anda bile umut vardır.
Sadece çocukların yüreğinde büyüyen!
CEYHUN ÇELİKTEN
Ceyhun Çelikten'i müzik dünyasında 20 yılı aşkın süredir tanırım.
Verdiği emekleri bilirim.
Züppelikle, gösterişle hak yemekle asla bir yakınlığı yoktur.
Ama ünlü sanatçılarda dillere düşen nice şarkının sahibidir.
Bu kez kendisi için bir şarkı yaptı.
"Yanlış Hesap." Video klibini de vefalı dostu Alişan'ın desteğiyle çekti ve şarkı her yerde yayınlanıyor.
Derdi popüler olmak değil yaptığı işin keyfini çıkarmak. Ceyhun Çelikten ayaksız ata da binse yol alır.
Onun piyanosu onun gitarı onun notaları en yakın arkadaşlarıdır.
O yüzden bir dostumun emeklerini işaret etmek adına yazdım bu yazıyı.
Bir sanat işçisini.
Mutluluk Takvimi
Fotoğraf çekmeyi öğren.
Sivil toplum örgütüne katıl.
Asansör yerine merdiven kullan.
Aşk beni ele verdi
Her gece enselendim
Yarı fiyatına kırdırdım
Şifrelerimi
Boğazıma kadar
Battım aşka
Arpacı kumrusu oldum
Cam kenarlarında
Telefon açtım kendime
Yok dedirttim
Gözlerime ödettim
Faturaları
Gittikçe birikiyor
Anladım ki feriştahı gelse
Kurtaramaz beni
Senin gelmen gerekiyor
Hakkı YALÇIN
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