TRUMP'IN Amerikan Başkanı olmasıyla dünyada bir şeylerin değişebileceğini ummak büyük yanılgılar doğurur. Ahlakı olmayan adamların barıştan söz etmelerinin güvenilir yanı yoktur.

Ne yani, İsrail'in maşası olması ihtimal dahilindeki bir başkan, Ortadoğu'yu gül bahçesine mi çevirecek? Dünyadaki barış Amerikan ekonomisinin sonu demektir.

Ayrıca barış mutlak sevgi ve ahlak gerektirir!

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Saldırmak istediği ülkeleri "terörist" ilan eden Trump'ın önceki başkanlık döneminde her türlü delilleri bulabiliriz.

Irkçı, faşist, yalancı!

Filistin, Irak ve Suriye'de binlerce çocuğun ölümüne göz yuman, kendi ülkesinde ırkçılığın en acımasız hallerini sergileyen birinden "cana saygı beklemek" en büyük yanılgıdır.

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Bundan yıllar önce 3 masum siyahi çocuğun hapse girmesi için kendi parasıyla gazetelere ilan veren birinden bahsediyoruz. Siyahi insanların Amerikan polisleri tarafından boğazı sıkılarak nasıl katledildiğini de gördük, bütün dünyanın futbol maçlarında bile gösterdiği tepkiyi de.

O yüzden Trump gibi yarasaların üzerini arasalar zerre kadar insanlık bulamazlar!

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Jeffrey Epstein hikayesini bütün dünya biliyor. Sübyancı sapkın ama milyarder birinin p-bütün pis li siyasi güçle örtbas edilmek istenmişti.

Jeffrey Epstein, Fransa'dan getirttiği 12 yaşındaki kız çocuklarını savcılara ve diğer yetkililere "fuhuş armağanı" olarak gönderdi. Meslek onurunu satanlar böyle hediyelerle kendisini yasalar önünde korusunlar diye. Trump da samimi olduğu bu ahlaksız adamı korumak için onun davasına bakan savcıyı Çalışma Bakanı yaptı.

Mağdurların açtığı yeni davadan sonra tepkiler büyüyünce istifa etmek zorunda kalan Çalışma Bakanı'nın yanında duran Trump'ın görüntülerine bakmıştım da utanacak yüz görememiştim.

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Dünya televizyonlarında ve bizim ekranlarda Trump'ın bir Amerikan Başkanı olarak dünyayı nasıl dizayn edeceği konuşuluyor. Hiçbirinin Bush'a ayakkabı fırlatan Iraklı gazeteci Muntazır el Zeydi kadar "gerçekçi" bir görüş açısı olduğunu zannetmiyorum. Ve hiçbirinde böyle cesaret olduğunu da.

Amerika ülkelerini sevenleri sevmez.

Amerika parayı sever, parayla satın aldıklarını. O yüzden Iraklı gazeteci Muntazır el Zeydi'nin adını hiç unutmadım, diğerlerinin adını bile merak etmedim.

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Bir daha asla gerçek barışın olmayacağı dünyayı inşa eden Amerika'dır. O çok güvendiğimiz Obama bile "İsrail için ölürüm" cümlesini kullanmıştı. İsrail için ölmedi ama Gazze'deki katliamda binlerce insanın öldürülmesine yataklık etti.

O yüzden Amerika'nın yeni başkanları eski cinayetlerin izinden yürümekten başka hiçbir role soyunamaz. İpini sahibine teslim eden tüm kuklalar gibi!

MUTLULUK TAKVİMİ

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Bıraktığın yalnızlık

Benden aldığı kadar

Hiç kimsede kalmadım

Sende kaldığım kadar



Geçmiyor bu son ağrı

Düştüm bir deli aşka

Biliyorum severek gittin

Gitmekle bitse keşke



Her nefeste kalbim sızlar

Sanki dün gibi özlerim

Seni kimlere anlatsam

Mendil arıyor gözlerim

Hakkı YALÇIN

Uyuşturucu satıcıları için yakında "açık pazar" kurulursa şaşırmam!

Kadın yüreği!

Evinin camından atlayarak kadın hırsızı yakalayan kadının görüntüsüne baktım. Bir memlekette kadınlar erkeklerden daha yürekliyse, o memlekette erkeklerin etek giymesi asla hakaret sayılamaz. Kadınlığı küçük düşürmek adına "etek giyme bahsine" tutuşan erkeklerin yumurta topuklu ayakkabılarına "kırmızı rujla" isimlerini yazdırmaları daha erkekçe bir öneri sayılır. Kadınlardaki yüreğin kaç okka olduğunu öğrenmelerine mahsuben!