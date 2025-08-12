Bir takım ilk maçta gencecik delikanlılara kaybetmiş olsa da rövanşta "muhakkak" demelidir. Taraftara borcunu da Şampiyon Ligi'ndeki büyük fotoğrafta yerini alarak ödemelidir. Kaybedenler her zaman kusurludur, o yüzden bugün Feyenoord karşısında kusursuz bir Fenerbahçe bekliyorum. Özellikle de Duran'ın sihrini, İrfan Can Kahveci'nin transferdeki yıldız politikasına inat "parlamasını" ve her şeyden önemlisi de Mourinho'nun taraftarın beklentisini görkemli bir futbolla karşılamasını.

Çünkü Fenerbahçe'nin başını derde sokan gerçeklerin temelinde her zaman Mourinho var! HHH Süper Ligin açılış maçında gördük ki, Galatasaray'ın kazanmaya odaklı hali bıraktığı yerden devam ediyor. Çok önemli iki golcüsü olmasa da gol pozisyonlarını seslendirme biçimi bir şekilde işledi. Barış Alper Yılmaz "okunaklıydı!" Dersine iyi çalışmış, fiziken de sahadaki en güçlü adamdı.

Özellikle zemine "yabancılık" çeken Sane'nin "tanıdık usta" olmasında zaman kaybı yaşanmaz diye düşünüyorum. Ama bu takımın orta alanda özel birine ihtiyacı olduğu açık. Kaleci sorunu ve savunmadaki iki kanadın sıradanlığı da en çok Avrupa maçlarında dışa vuracaktır.

HHH Beşiktaş'ın yeni transferlerle bir nebze olsun toparlanacağını düşünüyorum. Abraham taraftarın yeni gözdesi olur. Ama savunma ve orta alanda formayı giymek için yetersiz oldukları kanıtlanan adamların varlığı yıldızları bile söndürebilir.

Rafa Silva gibi birinin ayakta kalabilmek için bu kadar çaba sarfetmesinin sebebi nedir zannediyorsunuz? Beşiktaş taraftarı "Kartal işareti yapmakla" Kartal olmak arasındaki duruş farkını çözdüğüne göre, takım ruhuna uymayanları teşhis edecektir! Muhakkak!