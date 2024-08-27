HEP sorarım; "Iraklı bir gazetecinin Amerikan Başkanına fırlattığı ayakkabıyı bu ülkede burnundan kıl aldırmayan gazeteciler niye fırlatamadı?" Iraklı gazeteci Muntazır el Zeydi'nin adı dünyanın her ülkesinde adam bilinir; bizdeki popüler ağalara doların ucunu gösterin, başları ayakkabıların altına serilir.

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Bu ülkede insanlığın derisini "yüzerek" karaya çıkanlar paraya para demiyor! Ne diyor? "Güç" diyor, "kasa" diyor. Onlar masum insanların üzerine basa basa istedikleri her filmi de çeviriyor.

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"Korkutulmaya çalışılan bir toplumun, cesaretle tanışması asla mümkün olmayacaktır" cümlesinde özne; sürüden ayrılanı kurt kapar!

"Düşün'mee, söyle'mee!

Elle'mee, dinle'mee!

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Çocukluğumuzda kısa pantolonlu bulutların seke seke okula gittiğini görürdük. Şimdiki çocuklar bilgisayardan başını kaldırıp gökyüzüne bakmayı bile unuttu. O yüzden başları eğik!

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Adam satmak karpuz satmaktan kolay hale geldiyse, karpuz pahalı olduğu için değil insanlık ucuzladığı içindir. O yüzden insanlık "kelek" olan!

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Fiyakasına alkış tutulan zorbaların yakasına yapışacak bir hukuk arıyorum. Henüz bulamadım bulacağımı da sanmıyorum! Bu konuda "yapay mizah duygusu" oluşturmakla şifreyi kırmak arasındaki tercihi de sizlere bırakıyorum.

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Suçluluk duymak eskidendi çok eskiden. Vicdanının sesini duymayan kimsenin çığlığını duymaz ya da onların kitabına uymaz. Yeni racon bu!

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Nefrete bağımlı hale gelen sosyal medyada yalanlar gerçek sayılıyor.

Hacim öyle genişledi ki merhamete ve zarafete bu topraklarda yer kalmadı. O yüzden toplumun büyük kesimi saldırmaya ve iftira atmaya bayılıyor.

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Nerede o arkadaş ıslıkları. Nerede o köprü altında yaşayan adamların kitap gibi sözleri.

Sizleri bilmem ama dışında kalmak için mücadele verdiğimiz bir dünyada, içinde yaşattığımız eski duyguların peşine takılmak mutlu ediyor bizleri.

Not: Yeşilçam filmlerindeki kırmızı trenlerin yolcularına dikkatli bakınca çok şey görebilirsiniz.

MUTLULUK TAKVİMİ

Yürüyen merdivende önündekini geçme.

Komik çocuk videoları izle.

İstediğini değil gerekeni al.



Birlikte yaşanan

Son harika yaz

Biraz Bodrum kalmış

Çeşme biraz



Unutmak istese de

Yürek bazen kıyamaz

Kenarda köşede

Kokun kalmış biraz



Bizde özeldir yeri

Kalbimizi çalanların

Yaşanan her şey için

Çok teşekkür ederim



Biliyorum bir daha

Bana dönmeyeceksin

Kabul etmesen bile

Senden özür dilerim

Hakkı YALÇIN



Ben hala 70'li yılların tadını çıkarıyorum, o yürekli şarkılar ve şarkıcılarla.



Ecrin'in 'muhabbet'i

Komşum ve dostum Mehmet Çatal'ın kızı Ecrin'in muhabbet kuşu evden kaçtı. Kuşu evin içinde özgürce besleyen lise öğrencisi Ecrin sabah akşam ağlıyor.

Kuşu için verdiği kayıp ilanına baktım. Fotoğrafı çekilmiş bir kuş, üzerinde "Kayıp Aranıyor" yazısı, altında iki telefon numarası. Bir canlıya sahip çıkmanın masum haline içim sızladı.

Ataköy'ün altını üstüne getirdik muhabbet kuşu uçtu gitti ama Ecrin'in hala içi gidiyor. Yaz tatilinde hava atmak için köpek alıp, yaz bitiminde o köpekleri sokağa atanlar bu duyguyu anlayamaz. Ve eminim ki o muhabbet kuşu de Ecrin'in muhabbetini başkasında bulamaz!