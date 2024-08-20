sordum, "ıssız bir adaya düşseniz yanınıza ne alırdınız?" diye. İlginç cevaplar aldım!

***

İskemlemi. En azından altımdan birinin çekeceği konusunda şüphe duymam.

***

O adanın bir ismi, resmi falan var mı? Yalnızlık bir kadın için en korunaklı alandır ve benim ıssız odam bana yeter!

***

Savaş baltamı. Issız adada bile çocuklara tecavüze yeltenecek yüzlerce erkek varken, bir kadının varlığını duyunca neler yaparlar neler!

***

Hiçbir şey almam.

Pişmanlıklarımın gürültüsünü tek başıma dinlemem gerek.

***

Yerçekimi kuvvetimi. Ne olur ne olmaz böyle bir yerde havalara uçabilirim.

***

Sahte dostlarımı. Çünkü o bukalemunlar en güzel adada beslenir.

***

Müteahhit sevgilimi. Issız adada benim adıma gökdelen dikildiğini düşünsenize! Sosyal medyada insanlara ne kadar yüksekten bakarsam hayran kitlem o kadar artıyor.

***

Tüy dökücü kremlerimi. Bu saatten sonra yeniden maymun olmak istemiyorum. Zaten maymun mikrobu da geliyormuş fırsat bu fırsat.

***

Fizik kitaplarımı. Yörüngemin dışına çıkıp atomlarımın parçalanmasından korkuyorum.

***

İç çamaşırlarımı, magazin dergilerimi, kırmızı ayakkabılarımı ve makyaj çantamı. Yoksa ölürüm.

***

Sevgilimi. Bir insan hayatımı daha fazla nasıl mahvedebilir bir de ıssız adada görmek istiyorum.

***

Leopar desenli kazağımı. Üstüne titrediğim bir şey olmalı.

***

Kesinlikle falcımı. Başıma neler gelebileceğini ondan iyi kimse tahmin edemez.

***

Özgürlüğü, demokrasiyi, kişilik haklarımı. Çünkü onları ancak ıssız bir adada bulabilirim.

MUTLULUK TAKVİMİ

Hediyeyi kalbinle ver.

Borcuna sadık kal.

Gaz lambası kullan.

Bahis oyunlarına güvenme.



Seninle ayrılık

Yolcusu olduk

Kaderin rüzgarı

Tersten esiyor

Ağzı var dili yok

Hatıraların

Uzak şehirlere

Bilet kesiyor



Bu masalda suçlu

Aramayalım

Biz de yavaş yavaş

Azaldık sanki

Şu yalan dünyada

Her şeyimizi

Kaybetmek için

Kazandık belki

Hakkı YALÇIN



Kötülük saniyede kana karışıyor ama nedense kötülere kimse karışmıyor!



İyi halt etmiş!

Adamın biri doktora gitmiş, "milli piyangocu olup olimpiyatlara katılmak istiyorum" demiş.

Adamın biri doktora gitmiş, "tuttuğumu koparıyorum bu parmak sizin mi?" demiş.

Adamın biri doktora gitmiş, "nalları dikmek istiyorum iğne ve ipliğiniz var mı?" demiş.

Adamın biri doktora gitmiş, "taşikardimi buraya düşürmüş olabilir miyim?" demiş.

Adamın biri doktora gitmiş, "cümbür cemaatin diline düşmek istiyorum" demiş.