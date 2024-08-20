***İskemlemi. En azından altımdan birinin çekeceği konusunda şüphe duymam.
***O adanın bir ismi, resmi falan var mı? Yalnızlık bir kadın için en korunaklı alandır ve benim ıssız odam bana yeter!
***Savaş baltamı. Issız adada bile çocuklara tecavüze yeltenecek yüzlerce erkek varken, bir kadının varlığını duyunca neler yaparlar neler!
***
Hiçbir şey almam.
Pişmanlıklarımın gürültüsünü tek başıma dinlemem gerek.
***Yerçekimi kuvvetimi. Ne olur ne olmaz böyle bir yerde havalara uçabilirim.
***
Sahte dostlarımı. Çünkü o bukalemunlar en güzel adada beslenir.
***
Müteahhit sevgilimi. Issız adada benim adıma gökdelen dikildiğini düşünsenize! Sosyal medyada insanlara ne kadar yüksekten bakarsam hayran kitlem o kadar artıyor.
***Tüy dökücü kremlerimi. Bu saatten sonra yeniden maymun olmak istemiyorum. Zaten maymun mikrobu da geliyormuş fırsat bu fırsat.
***Fizik kitaplarımı. Yörüngemin dışına çıkıp atomlarımın parçalanmasından korkuyorum.
***İç çamaşırlarımı, magazin dergilerimi, kırmızı ayakkabılarımı ve makyaj çantamı. Yoksa ölürüm.
***Sevgilimi. Bir insan hayatımı daha fazla nasıl mahvedebilir bir de ıssız adada görmek istiyorum.
***Leopar desenli kazağımı. Üstüne titrediğim bir şey olmalı.
***Kesinlikle falcımı. Başıma neler gelebileceğini ondan iyi kimse tahmin edemez.
***
Özgürlüğü, demokrasiyi, kişilik haklarımı. Çünkü onları ancak ıssız bir adada bulabilirim.
MUTLULUK TAKVİMİ
Hediyeyi kalbinle ver.
Borcuna sadık kal.
Gaz lambası kullan.
Bahis oyunlarına güvenme.
Seninle ayrılık
Yolcusu olduk
Kaderin rüzgarı
Tersten esiyor
Ağzı var dili yok
Hatıraların
Uzak şehirlere
Bilet kesiyor
Bu masalda suçlu
Aramayalım
Biz de yavaş yavaş
Azaldık sanki
Şu yalan dünyada
Her şeyimizi
Kaybetmek için
Kazandık belki
Hakkı YALÇIN
Kötülük saniyede kana karışıyor ama nedense kötülere kimse karışmıyor!
İyi halt etmiş!
Adamın biri doktora gitmiş, "milli piyangocu olup olimpiyatlara katılmak istiyorum" demiş.
Adamın biri doktora gitmiş, "tuttuğumu koparıyorum bu parmak sizin mi?" demiş.
Adamın biri doktora gitmiş, "nalları dikmek istiyorum iğne ve ipliğiniz var mı?" demiş.
Adamın biri doktora gitmiş, "taşikardimi buraya düşürmüş olabilir miyim?" demiş.
Adamın biri doktora gitmiş, "cümbür cemaatin diline düşmek istiyorum" demiş.