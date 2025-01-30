TOZLU topraklı yolları sorsam bilir misin? Tanır mısın kırkikindi yağmurlarını? Bebek kokusundaki ilahi duyguyu keşfettin mi? Hiç kar erittin mi pekmezde? Kan kusup "şerbet içtim" dedin mi? Ne biriktirdin ömrünce? Nefret mi para mı?

Forsa krallarını mı sevdin borsa sansarlarını mı?

***

Hayatı omuzlarından mı tuttun paçasından mı? Kaç kez suya sabuna dokundun? Kaç kere topu taca attın?

Kendinden olanın çamuruna renk mi kattın gururla?

Kaç kere kan verdin hayatında?

Bir kedi yavrusunu patilerinden tutup evine getirdin mi? Avuçlarından su içirdin mi bir köpeğe? İçindeki çocuktan haberin var mı? Öldürdün mü yoksa?

***

Güçle para, parayla kanunsuzluk arasındaki meşhur ilişkiden haberin var mı? Yoksa sadece magazindeki ünlülerin ilişkilerini mi takip ediyorsun? "Süt hala beyaz" diye şükredenlerden misin, gerçekleri inkar edenlerden mi? Takım mı tuttun bıçak sapı mı? Kaç kere yüzleştin kendinle?

Sözleştiğin insanlarla kaç kere ters düştün? Hazır betonu mu tercih ettin, yoksa kendin mi karıştırdın çimento, kum ve suyu?

***

Ödemen gereken bedelleri başkalarına ödetenlerden misin, sıkıntıya düşen dostunun borcunu ödeyenlerden mi? Gemisini kurtaran kaptan mısın, "benden sonra tufan" diyenlerden mi?

İnsanlık adına hangi imza kampanyasında adın var? En son ne zaman kitap okudun? Fanatik duygularla ortalığı ayağa kaldırdın da düşüncesini beğenmediğin bir insanın hakkını savunmak için bir kere olsun parmak kaldırdın mı?

***

Söğüt dalından kaval yaptın mı?

Parayı verene mi çaldın düdüğünü gönlünü verene mi? Sor bakalım kendine, postal mısın çiçek mi, kuş musun böcek mi, barış mısın savaş mı?

***

Bir çocuk en çok neresinden kanar, gözyaşı kalbe damlar gördün mü?

Kaç kişinin defterini dürdün haksızca?

Kuşların kıyamet için sakladığı tohumların yerini merak ettin mi hiç?

İnatçı mısın yanlışlarında, sevmekte sanatçı mı? Karşındaki insanın anlamadığı soruyu tekrar edenlerden misin sıkıya gelince kaçıp gidenlerden mi? Yoksa otel yangınında ölenlerin yakınlarına hakaret edenlerden mi?

***

Hayatın sana biçtiği role yakışıyor olabilirsin ama asıl mesele iyi bir insan olmak. İyilik yapmak için her zaman sebep vardır. Cebinde yoksa kalbinden verebilirsin! Gerekirse de ömründen! Yoksa hayata bir imza atmadan "hiç yaşamamış gibi" istediğin yere gidebilirsin!

MUTLULUK TAKVİMİ

Hayata karşı duruşun olsun.

Hissettirmeden iyilik yap.

Korkunu yen, yoksa yenilirsin.

Biten bir sevdanın

Hikayesiydi

Ayrılıkları anlatırdı

Gözlerin

Bazen resmini

Çizerdin bana

O dalgalı

Boş denizlerin



Yüreğim şimdi

Çok uzaklarda

Hasretin kalbimi

Sardı diz boyu

Yalnızım

Sancılı ve efkarlı

Sensiz dinliyorum

Rodrigo'yu

Hakkı YALÇIN



Ağzı kan kokanların çocuklar için kılını kıpırdattığı görülmüş değildir.

Reklamlar!

Yiyecek reklamlarına bakıyorum da her evde aynı hava esmiyor.

Hayat parmak ucunda, ölüm ayak ucunda. Elinde avucunda olmayanların çocukları var. İhtimaldir ki annelerinden babalarından daha hızlı yaşlanıyor o çocuklar. Bir yiyeceği ve nasıl yenileceğini göstermenin usta bir yanı varsa, orada reklamcılık hüneri vardır. Ama marka yaratmanın hünerinde insani duyguların da zerre kadar hükmü yoktur yoksul çocukların da!